Casi cuatro años y medio han pasado desde el comienzo de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania y durante este extenso plazo ha mutado el posicionamiento del caso en el plano mediático, con diferentes instancias de negociación a nivel internacional, pero con un sostenimiento de la postura de Kyiv.
Ucrania sobre la guerra de Rusia contra su país: la búsqueda diplomática y la intención del diálogo “cara a cara”
Yurii Klymenko, representante de Kyiv en Argentina, habló en exclusiva con El Litoral sobre los aspectos actuales del plano bélico y el historial de violencia.
En esta línea, Yurii Klymenko, embajador de Ucrania en Argentina, habló en exclusiva con El Litoral sobre los aspectos actuales de la guerra, los antecedentes que obligan a mantener la cautela y las pretensiones de diálogo por la paz.
La diplomacia y el “cara a cara”
La entrevista con el embajador Yurii Klymenko se dio pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, le enviara una carta directa a Vladimir Putin en la que le afirma que “hay un creciente cansancio con Rusia” en el Mundo y dónde se le propone una reunión con ”diálogo directo”.
“Ucrania hace todo posible para poner fin a esta guerra rusa a plena escala, guerra que llevó consigo tantos muertos, tantas víctimas inocentes de la parte ucraniana por el agresor ruso”, expresó Klymenko en primera instancia.
“Nosotros buscamos todos los argumentos, no solamente en el campo de batalla demostrando valentía, también con todas las posibilidades diplomáticas para al menos alcanzar el alto el fuego y después hablar sobre las formas apropiadas para finalizar esta guerra”, agregó al respecto del eventual escenario de diálogo.
Bajo el concepto reiterado de “paz digna y duradera”, Klymenko respondió ante la consulta sobre el rol del resto de la comunidad internacional: “Claro que estamos interesados en que todos nuestros aliados escuchen nuestros argumentos y hagan más para presionar al dictador y respaldar a Ucrania”.
“Agradecemos mucho a los países de Europa, también a los Estados Unidos, del espacio Atlántico que buscan las formas más apropiadas para acercar la paz para Ucrania, pero lo esencial es que sea la paz integral, justa y duradera”, remarcó el diplomático.
“Prestamos tanta atención también a las garantías viables para la seguridad. Nosotros contamos mucho con que los Estados Unidos sigan estando involucrados profundamente en este proceso”, sumó en la misma línea.
Rige un elemento destacado por el propio Zelensky en su carta a Putin y es que se admite un corrimiento del foco de discusión de un actor tan relevante como es el estadounidense, hacia los episodios registrados en Medio Oriente.
Las “pruebas” de Rusia y un alerta para Europa
El embajador hizo hincapié en la perfidia de Rusia y en la plena falta de confianza que se tiene en ella, recordando la triste experiencia internacional de comunicarse con el país agresor antes del inicio de una invasión a gran escala. Klymenko recordó: “Sabemos muy bien que desde 2014 hasta febrero de 2022 nosotros tuvimos diferentes formatos de negociaciones dirigidos al establecimiento de la paz para nuestro país. Se trata del formato de Minsk o el formato de Normandía, también con la participación de Alemania y de Francia. Pero al mismo tiempo sabemos que el país agresor utilizó todo esto tiempo, todas estas más de 200 rondas de negociaciones en formato de Normandía, para prepararse para atacar Ucrania a plena escala”.
Al ser consultado directamente por los recientes ataques en países del este europeo como lo son Rumanía o las naciones bálticas, el embajador también respondió: “Rusia está probando la respuesta de los países europeos, la respuesta de la OTAN”.
El embajador llamó la atención a las aspiraciones imperialistas del dictador Putin poco después de que este llegara al poder en Rusia. “Hay que tomar en cuenta y leer la historia reciente. Por ejemplo, en 2003, cuando recién había llegado a la presidencia de Rusia, Putin, probaba la respuesta internacional tratando de ocupar Tuzla, una isla pequeña ucraniana en el Mar Negro. Después probó de nuevo sus delirios geopolíticos cuando atacó en 2008 Georgia”, recordó Klymenko y agregó: “Hay que reconocer que la respuesta de la comunidad internacional fue muy débil”.
Luego saltó hasta las “intenciones imperialistas y expansionistas de Rusia” más recientes de 2014, cuando ocupó ilegalmente una parte del territorio soberano de Ucrania, la República Autónoma de Crimea. Para este caso también destacó que “la respuesta de la comunidad internacional fue muy débil”.
Hay por parte del Kremlin un procedimiento que fue denominado por el diplomático como de “salame”, en el cual “están tratando de cortar los pedazos de territorio y tratando de ocupar nuevas regiones”, probando la respuesta de la colectividad internacional. El embajador también destacó la influencia subversiva de Rusia en Transnistria, ejerciendo como representante especial para el arreglo del conflicto en esta región de Moldova antes de su nombramiento como embajador en Argentina. Según él, Rusia ha considerado y sigue considerando la posibilidad de atacar Ucrania desde esa dirección.
Sobre la actitud a tomar ante Rusia, el representante ucraniano en Argentina afirmó: “Hay que demostrar más firmeza, más presión, una postura más contundente, más solidaridad con Ucrania y más apoyo desde el punto de vista militar y técnico. Solamente de esa manera podemos poner fin a este expansionismo y revanchismo agresivo de Rusia que está dirigido no solo contra Ucrania, está dirigido contra el mundo democrático”.
Una resistencia ucraniana
Hay un aspecto humano que en ocasiones suele ubicarse en segundo plano cuando se habla de las guerras, poniendo en el foco a las discusiones políticas.
Sobre la resistencia de los ucranianos, Klymenko respondió: “Estamos viviendo desde 2014 esta situación de agresión continua por parte de Rusia. Es completamente otra realidad y, en primer lugar, estamos tratando de sobrevivir”.
“Rusia, no pudiendo avanzar en el campo de batalla desde hace muchos años, cambió su táctica y estrategia. Está tratando de aterrorizar al pueblo ucraniano”, explicó en continuidad sobre “los ataques masivos cada semana con drones y misiles de diferentes tipos, balísticos, de crucero, hipersónicos, dirigidos en particular contra los objetos de infraestructura crítica de Ucrania y contra las zonas residenciales”.
Aclaró igualmente que “la situación es mucho peor en las ciudades y pueblos ucranianos adyacentes a la línea del frente, que son objeto de bombardeos masivos rusos a diario con misiles, drones y bombas guiadas, así como con la artillería de diferentes calibres”.
“Nosotros seguimos resistiendo. No permitiremos nunca que el dictador ruso pueda asustarnos”, insistió sobre la postura en general del pueblo ucraniano.
“Al mismo tiempo seguimos reformando el país. Nosotros estamos implementando una multitud de reformas en todos los sectores del funcionamiento del país, dirigidas al objetivo estratégico de Ucrania de conseguir la plena membresía en la Unión Europea y también en el futuro en la OTAN”, indicó con la mira puesta también en el futuro del país del este europeo.