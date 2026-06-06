Escalada en la guerra

Nueva ofensiva ucraniana golpea instalaciones estratégicas cerca de San Petersburgo

Las autoridades rusas ordenaron este sábado a los habitantes de San Petersburgo permanecer en sus hogares tras un nuevo ataque masivo con drones atribuido a Ucrania. La medida, inédita desde el inicio de la guerra, refleja la creciente presión sobre territorio ruso, mientras Kiev profundiza su estrategia de golpear infraestructuras militares y logísticas ubicadas lejos de la línea de combate.