Inversiones y pedido de ayuda humanitaria

Ucrania invitó a empresarios santafesinos para participar de la reconstrucción del país

El embajador Yuri Klymenko instó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a buscar “nichos de interés mutuo”. El Banco Mundial estimó que la reconstrucción demandará inversiones por US$ US$ 588 mil millones.