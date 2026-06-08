El embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania, Yurii Klymenko, invitó a empresarios santafesinos reunidos en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a sumarse para la segunda mitad de 2027 a la Conferencia para la recuperación de su país. Su próximo capítulo será los días 25 y 26 del presente mes en Polonia, con presencia argentina a nivel gubernamental y empresarial.
Ucrania invitó a empresarios santafesinos para participar de la reconstrucción del país
El embajador Yuri Klymenko instó en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a buscar “nichos de interés mutuo”. El Banco Mundial estimó que la reconstrucción demandará inversiones por US$ US$ 588 mil millones.
Acompañado por el director del Departamento para Asuntos Económicos de la representación ucraniana en Buenos Aires, Vitalii Udovik, el embajador se reunió con un importante grupo de empresarios del centro y norte de Santa Fe. Juan Pablo Durando, presidente de la BCSF, destacó el “ejemplo de resiliencia” ucraniana, que prepara su reconstrucción.
El embajador Klymenko repasó la relevancia de unos 5 mil descendientes ucranianos en la provincia y un intercambio comercial de 91,3 mil millones de dólares, con balanza positiva para la Argentina como proveedora de pescados y crustáceos; frutas y frutos secos; semillas oleaginosas; maquinaria y equipos, bebidas y carnes, productos farmacéuticos y polímeros, entre otros rubros.
Convenios por regiones
El embajador dejó en perspectiva -tras la reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro- la posibilidad que se abre en un convenio de vinculación. Ucrania ya tiene preadjudicadas líneas para la reconstrucción, cuyo costo está valuado hasta el momento por el Banco Mundial en unos 588 mil millones de dólares.
Serán “demandas de largo plazo”, definió el diplomático, para quien Odesa y Kherson -con puntos de contacto complementario entre esa economía y la de Santa Fe- ofrecerán posibilidades de participación, junto a rubros de especial necesidad como energía, vivienda, infraestructura, comercio e industria.
Planteó “no esperar el fin de la guerra” para detectar “nichos de interés común” entre Ucrania y Santa Fe. La Argentina importa combustibles, minerales, hierro y acero, manufacturas de metales no preciosos; el embajador puso el acento en su oferta de agroinsumos, tecnología para el agro, química y logística post cosecha.
La alternativa fue señalada también por el secretario de Relaciones Internacionales de Santa Fe, Claudio Díaz, quien acompañó al diplomático en el marco de su visita al territorio santafesino.
Además, el embajador dejó abierto su pedido de “ayuda humanitaria” por lo que definió como “guerra de agresión rusa”, en materias como energía, salud, agua y alimentos. Destacó que la Argentina es el país con más aportes en esta materia, entre 2022 y 2023, con ayudas por más de 145 toneladas y un especial protagonismo de Enrique Piñeiro llevando cargas.
Los asistentes
El embajador Klymenko se mostró particularmente sorprendido por la convocatoria de la BCSF a sus directivos y empresarios. Asistieron además de Durando, el gerente Germán Dobler; el vicepresidente 2°, Carlos Vergara; el prosecretario, Manuel Salva; el protesorero, Carlos Sansevich; el director, Marcos Bobbio; la directora del CES, Lucrecia D’Jorge y Teresa Pandolfo de Comunicación Institucional.
Asimismo, participaron de la reunión por la Municipalidad de Santa Fe, Leticia Córdoba en representación de la Secretaría de Producción y Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación, Inversión y Comercio Exterior; el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Martín De Palma y la directora de Relaciones Internacionales de esa casa de estudios, María Luisa Gutiérrez Peart.
Además, por ACA, Ulises Lagger; por la Cooperativa Lehmann, Federico Eberhardt; por la Cooperativa San Justo, Víctor Hugo Mazzaro, y por la Unión Agrícola de Avellaneda, Fabián Sánchez y Diego Tomasín.
Asimismo, por la Aceleradora del Litoral, Daniel Scacchi; por la Cámara de Comercio Exterior, Sebastián Benzi y José Llorente; por la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, Enzo Zamboni, por CARSFE, Enrique Macagno y el empresario Diego Ingaramo, por el Frigorífico Recreo, entre otros asistentes.