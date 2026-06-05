El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a la posibilidad de una reunión directa entre el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y su par ruso, Vladímir Putin, en un nuevo intento por impulsar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022.
Trump respaldó una posible reunión entre Zelenski y Putin
El presidente de Estados Unidos consideró que un encuentro cara a cara entre los mandatarios de Ucrania y Rusia sería positivo para destrabar las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto. La propuesta surgió luego de que Volodímir Zelenski enviara una invitación formal a Vladímir Putin para mantener una cumbre bilateral.
La declaración se produjo después de que Zelenski enviara una carta pública al líder del Kremlin proponiendo una cumbre cara a cara y ofreciendo un alto el fuego mientras avanzan las conversaciones diplomáticas.
Desde la Casa Blanca, Trump valoró la iniciativa y sostuvo que sería beneficioso que ambos dirigentes pudieran reunirse. El mandatario estadounidense señaló que observa señales de acercamiento entre las partes y consideró que un encuentro directo podría contribuir a abrir una nueva etapa de diálogo.
La propuesta de Zelenski y la respuesta de Moscú
La iniciativa surgió a partir de una carta enviada por Zelenski a Putin en la que planteó la necesidad de un encuentro personal para discutir alternativas que permitan avanzar hacia el fin de la guerra. En ese documento, el presidente ucraniano también reiteró su disposición a implementar un alto el fuego total mientras se desarrollan las negociaciones.
Según trascendió, el gobierno ucraniano considera que una conversación directa entre ambos líderes podría facilitar acuerdos sobre cuestiones humanitarias, intercambios de prisioneros y eventuales mecanismos para reducir la intensidad de los combates.
Kiev sostiene desde hace tiempo que una solución duradera requerirá negociaciones políticas además de los contactos técnicos que se han desarrollado en distintos momentos del conflicto.
La reacción de Moscú fue cautelosa. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Zelenski puede viajar a Rusia cuando lo considere oportuno, aunque indicó que Putin todavía no había analizado formalmente la propuesta.
Posteriormente, funcionarios rusos relativizaron las posibilidades inmediatas de una reunión y cuestionaron algunos aspectos de la iniciativa presentada por el gobierno ucraniano.
Las posiciones de ambas partes continúan alejadas en varios puntos centrales. Rusia mantiene sus exigencias territoriales y de seguridad, mientras que Ucrania insiste en la necesidad de preservar su integridad territorial y obtener garantías internacionales para evitar futuras agresiones. Estas diferencias han dificultado hasta ahora la concreción de acuerdos de fondo.
El papel de Estados Unidos en las conversaciones
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha manifestado en reiteradas oportunidades su intención de promover una salida negociada al conflicto. El presidente estadounidense considera que Washington puede desempeñar un rol importante como facilitador entre las partes y ha respaldado distintos esfuerzos diplomáticos orientados a reactivar el diálogo.
En sus declaraciones más recientes, Trump destacó que Estados Unidos ha contribuido a generar condiciones para que las conversaciones continúen y afirmó que vería con buenos ojos una reunión entre Zelenski y Putin. “Sería fantástico si se reunieran”, expresó al referirse a la posibilidad de una cumbre bilateral.
La guerra en Ucrania transita su quinto año sin una solución definitiva. Mientras continúan los combates en distintos sectores del frente, los esfuerzos diplomáticos buscan encontrar mecanismos que permitan reducir la violencia y abrir una instancia de negociación más amplia.
En las últimas semanas se registraron nuevos contactos entre representantes de ambos países, aunque sin avances significativos en los temas más sensibles.
Analistas internacionales coinciden en que cualquier proceso de paz requerirá concesiones complejas y un elevado nivel de compromiso político por parte de Moscú y Kiev.
En ese contexto, una eventual reunión entre Zelenski y Putin aparece como una posibilidad que podría ayudar a destrabar algunas negociaciones, aunque por el momento no existe una fecha definida ni una confirmación oficial de que el encuentro vaya a concretarse.