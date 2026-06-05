Gestiones diplomáticas

Trump respaldó una posible reunión entre Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos consideró que un encuentro cara a cara entre los mandatarios de Ucrania y Rusia sería positivo para destrabar las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto. La propuesta surgió luego de que Volodímir Zelenski enviara una invitación formal a Vladímir Putin para mantener una cumbre bilateral.