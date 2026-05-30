Fuerte reacción del Kremlin

Rusia cuestiona el giro europeo de Armenia y endurece su postura diplomática

Rusia convocó a su embajador en Armenia para analizar el creciente acercamiento de Ereván a la Unión Europea. La decisión refleja el deterioro de una relación histórica marcada ahora por diferencias políticas, presiones económicas y disputas geopolíticas en el Cáucaso.