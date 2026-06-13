Un civil murió y otras tres personas resultaron heridas luego de un ataque con drones atribuido a Ucrania contra una terminal portuaria ubicada en la región rusa de Krasnodar, en el sur del país. El episodio ocurrió en el distrito de Temriuk, a orillas del mar de Azov, y provocó daños en la infraestructura costera además de un importante operativo de emergencia.
Un ataque con drones desató incendios en Rusia: hay un muerto y tres heridos
El bombardeo ocurrió en la región de Krasnodar, donde equipos de emergencia trabajaron durante horas para contener las llamas tras el impacto en zona costera sur.
La denuncia fue realizada este sábado por el gobernador regional, Veniamin Kondrátiev, quien informó que los restos de los drones caídos desencadenaron un incendio dentro del predio afectado.
El ataque
De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el objetivo del ataque habría sido la terminal portuaria Tamanneftegaz, una de las principales instalaciones de bombeo de gas licuado del sur de Rusia.
El impacto generó al menos dos focos de incendio dentro del complejo, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de contención. Según precisó Kondrátiev, cerca de un centenar de bomberos y más de 30 vehículos especializados trabajaron para controlar las llamas.
“Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre”, expresó el gobernador a través de la red de mensajería rusa MAX.
La importancia de la terminal
La terminal Tamanneftegaz es considerada una infraestructura clave para la economía regional debido a su rol en el transporte y almacenamiento de gas licuado.
Ubicada en una zona estratégica del sur ruso, cerca del mar de Azov, forma parte de un corredor energético relevante para el país. Por este motivo, instalaciones vinculadas al sector energético suelen figurar entre los objetivos de ataques en medio del conflicto entre Moscú y Kiev.
Durante las últimas semanas, Ucrania intensificó las operaciones con drones sobre territorios ocupados y también sobre zonas rusas alejadas del frente de combate, con acciones dirigidas principalmente contra instalaciones energéticas y de la industria militar.
Rusia reportó la destrucción de 177 drones
En paralelo a este episodio, el Ministerio de Defensa ruso informó que durante la noche fueron interceptados y destruidos 177 drones ucranianos de ala fija.
Según el parte oficial difundido este sábado, los dispositivos fueron detectados sobre 13 regiones rusas y también sobre la península de Crimea, territorio ucraniano anexado por Moscú.
El intercambio de ataques con drones se consolidó como una de las principales características de la guerra entre ambos países, especialmente en regiones estratégicas vinculadas a infraestructura energética y logística.