Un alto oficial del ejército ruso murió tras la explosión del automóvil que conducía en la ciudad de Balashikha, ubicada en las afueras de Moscú. El episodio reavivó las sospechas sobre una nueva operación encubierta vinculada a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Explosión fatal en las afueras de Moscú: murió un militar clave del ejército ruso
La víctima fue identificada como Damir Davydov, vinculado al suministro de misiles del ejército ruso. El hecho ocurrió en las afueras de Moscú y es investigado por las autoridades.
La víctima fue identificada por medios rusos y ucranianos como Damir Davydov, un militar relacionado con la provisión de misiles y artillería para las fuerzas armadas rusas.
Una explosión en plena madrugada
Según informaron los investigadores rusos, el estallido ocurrió durante la madrugada del martes cerca de un edificio residencial de Balashikha.
El vehículo explotó cuando Davydov se encontraba al volante y el militar falleció en el lugar. Las autoridades iniciaron una causa penal para determinar las circunstancias del hecho, aunque evitaron brindar mayores detalles mientras avanza la investigación.
El Kremlin confirmó que el presidente Vladimir Putin fue informado sobre el incidente.
Sospechas sobre Ucrania
Aunque el gobierno ucraniano no realizó declaraciones oficiales, un funcionario de Kiev citado por medios internacionales confirmó que la víctima era Davydov y señaló que se desempeñaba en un área clave vinculada al abastecimiento de misiles y artillería.
El hecho se produce en medio de una escalada de ataques ucranianos sobre territorio ruso, incluyendo operaciones con drones de largo alcance contra instalaciones energéticas y objetivos militares.
En las últimas horas, Rusia informó haber derribado más de 300 drones lanzados durante la noche.
Una serie de ataques contra militares rusos
La muerte de Davydov se suma a una serie de atentados que en los últimos años tuvieron como objetivo a figuras de alto rango de las fuerzas armadas rusas.
En abril de 2025, el general Yaroslav Moskalik murió en la misma zona tras la explosión de un coche bomba. Meses antes, el teniente general Fanil Sarvarov también había fallecido en un ataque similar.
Otro de los casos más resonantes ocurrió en diciembre de 2024, cuando Igor Kirillov, responsable de las fuerzas de protección nuclear y química del ejército ruso, murió tras la detonación de un explosivo colocado en una motocicleta.
Investigación en curso
El portavoz presidencial Dmitri Peskov sostuvo que la investigación continúa bajo reserva y evitó brindar información adicional sobre el atentado.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad rusas trabajan para determinar cómo fue colocado el explosivo y si existió participación de grupos externos o servicios de inteligencia vinculados al conflicto con Ucrania.