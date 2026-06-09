Las ciudades de Santa Fe y Rosario han sido los más recientes destinos de Yurii Klymenko, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania en Argentina, en concurrencia – ante Paraguay y Uruguay. Durante esta recorrida, el diplomático dialogó de forma exclusiva con El Litoral.
El embajador de Ucrania en Santa Fe: conexiones económicas y avances culturales
El diplomático Yurii Klymenko visitó la capital santafesina y la ciudad de Rosario. En diálogo con El Litoral, desarrolló los objetivos de su visita y la coyuntura bélica con Rusia.
Además de abordar en profundidad los detalles coyunturales del actual conflicto bélico con Rusia, remontándose a los comienzos del gobierno de Vladimir Putin, comentando episodios previos y describiendo el estado de situación ucraniano, brindó precisiones de su paso por la bota santafesina.
Cooperación regional
El embajador Yurii Klymenko remarcó, al hacer foco en la visita del jueves y viernes a la provincia, que “en Ucrania entendemos muy bien el papel importante de la cooperación regional porque puede dar los resultados concretos, los hechos concretos y ahora tratamos de dar un empuje para el desarrollo de nuestros vínculos interregionales”.
Klymenko destacó sus encuentros con el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente santafesino Juan Pablo Poletti, el intendente santafesino Juan Pablo Poletti, el intendente rosarino Pablo Javkin, en la Bolsa de Comercio, en las UNL y UNR, en el Terminal Puerto Rosario (TPR) y en el Parque Tecnológico Litoral Centro (PTLC), dentro de una cargada agenda.
“Nosotros reconocemos muy bien el papel de su provincia. En primer lugar, relacionado con el comercio exterior, con la agroindustria, con el sector agrícola, sector logístico, automotriz, metalmecánica”, valoró el representante ucraniano y sumó: “Estamos abordando cómo se puede institucionalizar las relaciones, los vínculos regionales, con las regiones de Ucrania que tienen el perfil parecido. Por ejemplo podría ser la región de Odessa o la región de Kherson”.
Respecto a las dos ciudades más grandes de la provincia, Klymenko adelantó que ya se está hablando sobre el establecimiento de las hermandades, punto en el cuál también destacó “la reciprocidad”.
Un objetivo por fuera de la Unión Europea y la OTAN
Parte de la estrategia geopolítica actual de Kyiv pasa por acceder a la membresía plena, sin medias tintas, de la Unión Europea (UE), para luego avanzar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Esto no limita el desarrollo de las relaciones por otras latitudes.
“Entendemos muy bien la importancia de los países de este continente y del sur global, en primer lugar, para asegurar la paz para Ucrania , pero también para asegurar la estabilidad en el mundo”, argumentó Klymenko.
La mirada sobre Argentina se ampara en el recorrido de ambas naciones: “En 1921 fue el primer país del continente que reconoció a la República Popular de Ucrania. Después fue el primer país de América Latina que reconoció la renovación de nuestra estatalidad, nuestra independencia en 1991. Argentina apoya nuestra lucha por la libertad, por la independencia, por la integridad territorial y agradecemos por eso”.
“Argentina no sólo apoya y copatrocina diferentes iniciativas de Ucrania en la ONU, dirigidas a asegurar la paz integral justa y duradera en nuestro país sino también, por ejemplo, a fines de mayo de 2024, se sumó a la coalición internacional para el retorno de los niños ucranianos secuestrados por los invasores rusos”, agregó el diplomático en contacto directo con El Litoral.
“Hay más de 20.000 casos documentados de niños ucranianos secuestrados por los invasores y el trabajo de esta Coalición internacional es muy importante. Argentina está presente y está trabajando en el marco de esta coalición”, explicó sobre el tema.
Klymenko también se tomó su tiempo durante la entrevista para responder sobre el deporte y como este oficia de herramienta para unir a los pueblos. En su opinión, la pasión por el fútbol es inherente tanto a Argentina como a Ucrania. Usando de puntapié inicial su nombramiento de embajador ante el país en pleno diciembre de 2022 (durante la final del Mundial), destacó la pasión de los hinchas ucranianos y abrió la posibilidad de gestionar un amistoso conmemorativo. Cómo curiosidad, durante su estadía en Barcelona por su cargo de Cónsul General entre 2006 - 2010, su hijo se volvió aficionado a Messi.
El peso de la colectividad
El embajador apeló a las perspectivas optimistas de cara a una mayor conexión en el ámbito cultural, esgrimiendo la presencia de unas 500 mil personas que conforman la colectividad ucraniana en Argentina.
“Hay una colectividad ucraniana en la provincia de Santa Fe. Mantuvimos una reunión con los ucranianos de Rosario. Hablamos sobre la inauguración de una plazoleta de Ucrania en Rosario. Ya hay una decisión del Consejo Municipal del noviembre de 2025”, comentó sobre el documento del 13 del 11 pasado que habilita la creación de la plazoleta Ucrania en la Avenida Estanislao Lopez 2750.
A la comunidad ucraniana presente en Argentina se le han sumado en los últimos años aproximadamente 900 inmigrantes que escaparon de la guerra rusa y que, en palabras del embajador, tuvieron “una recepción cálida”, agregando que hay “mucha empatía del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales”.
“Hacemos todo lo posible para crear las condiciones para que puedan regresar a Ucrania porque les necesitamos para reconstruir nuestro país. Mucho daño fue causado por Rusia y se sigue causando”, reafirmó.