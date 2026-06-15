Rusia ejecutó durante la madrugada de este lunes uno de los ataques aéreos más intensos de los últimos meses sobre territorio ucraniano. Según informaron las autoridades de Kiev, las fuerzas rusas lanzaron 611 drones y 70 misiles contra distintos puntos del país.
Rusia lanzó un ataque masivo sobre Ucrania y dañó un histórico monasterio de Kiev
La ofensiva incluyó 611 drones y 70 misiles. Hubo al menos nueve muertos, decenas de heridos y un incendio en un complejo religioso declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Los principales impactos se registraron en Kiev, Járkiv y Dnipro. El balance preliminar indicó al menos nueve personas fallecidas, decenas de heridos y daños sobre edificios residenciales, instalaciones públicas y sitios de valor histórico y religioso.
Muertos y heridos en varias ciudades
En la capital ucraniana murieron cuatro personas y otras 30 resultaron heridas. Entre los lesionados se encontraban dos niños de 5 y 6 años. Las explosiones afectaron viviendas, mercados y comercios en distintos sectores de la ciudad.
En Járkiv, las autoridades denunciaron la utilización de una táctica conocida como "doble golpe". Según explicaron, un segundo ataque impactó cuando los equipos de emergencia ya trabajaban en la zona afectada por un primer bombardeo.
Como consecuencia, cuatro rescatistas y un empleado municipal perdieron la vida. Además, seis integrantes de los servicios de emergencia y tres civiles sufrieron heridas durante las tareas de asistencia.
Incendio en un sitio histórico
Uno de los episodios más relevantes ocurrió en la Lavra de Kiev-Pechersk, uno de los complejos religiosos más importantes de Ucrania y del cristianismo ortodoxo en Europa oriental.
Las llamas alcanzaron el techo de la Catedral de la Dormición, ubicada dentro del monasterio. El conjunto religioso fue construido entre los siglos XI y XIX y forma parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, el metropolitano Epifanio, calificó el hecho como un ataque contra "la humanidad, la historia y el cristianismo". El complejo alberga iglesias, monasterios y una extensa red de cuevas utilizadas durante siglos como centro de peregrinación.
La respuesta de Moscú
Desde Moscú, el Ministerio de Defensa aseguró que la ofensiva estuvo dirigida contra instalaciones militares, oficinas de reclutamiento y bases aéreas ucranianas.
Las autoridades rusas sostuvieron que todos los objetivos previstos fueron alcanzados durante la operación. Sin embargo, Ucrania denunció que los ataques provocaron daños en infraestructura civil y edificios históricos.
Además de Kiev y Járkiv, los bombardeos afectaron la región de Dnipropetrovsk, donde fue destruida parte de un establecimiento educativo. También se registraron daños en centros culturales y heridos en la región de Sumy, incluido un menor de edad.