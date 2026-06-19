Negociaciones

Estados Unidos busca un acuerdo permanente con Irán, pero persisten las diferencias para cerrar el pacto

Tras la firma de un memorando de entendimiento que puso fin a las hostilidades, Washington y Teherán iniciaron una etapa de negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo. Sin embargo, las diferencias sobre el programa nuclear iraní y las tensiones con Israel amenazan con complicar el proceso.