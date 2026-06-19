El frágil escenario político y militar en Medio Oriente sumó en las últimas horas un capítulo de altísima intensidad diplomática, cruzado por el poder de fuego en el terreno y las negociaciones en las oficinas de Washington. Luego de un viernes trágico, marcado por bombardeos que dejaron al menos 47 muertos en territorio libanés, Israel y el grupo chiíta Hezbollah manifestaron su intención de mantener el cese de las hostilidades.
Trump asegura que puede frenar los ataques de Israel y se reactiva la tregua con Hezbollah
Tras una de las jornadas más sangrientas en el Líbano, la diplomacia de Washington acelera las gestiones. El presidente norteamericano confía en su influencia sobre el gobierno israelí, mientras el tablero regional busca un respiro.
La tregua, que pendía de un hilo, recibió un fuerte respaldo político por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien no dudó en adjudicarse una capacidad de influencia directa sobre las decisiones estratégicas de su principal aliado en la región para evitar una escalada mayor.
El peso de Washington y la polémica frase de Trump
La volatilidad de la región coincide con un fuerte reposicionamiento de la Casa Blanca como el actor central en la mediación. En una entrevista publicada este viernes, el presidente Donald Trump declaró abiertamente que cree poder evitar que Israel continúe o profundice sus ataques sobre el Líbano, fundamentando su postura en la relación de autoridad política que mantiene con los líderes israelíes.
Cuando el periodista de Axios, Marc Caputo, le preguntó de forma directa si era capaz de impedir que Israel atacara el Líbano, Trump respondió de manera tajante: 'Sí, podré hacerlo'. En la misma línea de centralismo personalista que caracteriza su gestión exterior, el mandatario norteamericano añadió: 'Me tienen mucho respeto y hacen lo que yo digo'.
Las declaraciones de Trump se conocieron en la antesala de que Israel y Hezbollah terminaran de acordar el alto el fuego, y funcionaron como un fuerte condicionante político para las delegaciones que la próxima semana se sentarán a negociar en suelo estadounidense bajo el ala de la administración republicana.
Una jornada trágica como punto de inflexión
El apuro por consolidar los canales de diálogo responde a la crudeza de los últimos combates. El viernes se transformó en una de las jornadas más mortíferas del conflicto actual. Según datos oficiales aportados por el gobierno libanés, los ataques perpetrados por las fuerzas armadas israelíes causaron la muerte de al menos 47 personas en el Líbano, lo que convirtió a esa fecha en la segunda más letal desde el inicio de las operaciones militares.
Fue precisamente tras este pico de violencia extrema cuando las partes activaron los compromisos de neutralidad. El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, fue el encargado de formalizar el primer reconocimiento público de la tregua a través de un comunicado en redes sociales: 'Si Hezbollah respeta el acuerdo y cesa las hostilidades, se encontrará con calma', dice en diálogo con este medio a través de los despachos oficiales, ratificando que su país sigue 'firmemente comprometido con un alto el fuego inmediato'.
La contraparte libanesa optó por un mensaje de idéntica simetría táctica. Voceros de Hezbollah declararon al canal Al-Araby TV, con sede en Qatar, que la organización 'cumplirá el alto el fuego si Israel lo cumple', condicionando la paz a la reciprocidad en el terreno.
Contactos bilaterales y el reclamo por la soberanía
En paralelo a los dichos de Trump, el andamiaje formal del Departamento de Estado norteamericano comenzó a moverse para dar sostenibilidad al entendimiento. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, mantuvo una extensa conversación telefónica con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, con el objetivo de encauzar los esfuerzos hacia una salida estructural.
Durante la llamada, Rubio reafirmó el respaldo total de su país para construir 'un Estado libanés plenamente soberano que viva en paz con todos sus vecinos', señalando además que las negociaciones bilaterales que se iniciarán la semana próxima representan 'la única vía viable para la reconstrucción, la recuperación económica y el fin de los ciclos recurrentes de violencia'.
Desde la otra línea, el mandatario Aoun agradeció las gestiones pero dejó en claro las prioridades de su nación de cara a las reuniones en Washington. Calificó al 'alto el fuego integral' como un 'pilar fundamental' e innegociable para cualquier avance. 'Estas negociaciones tienen como objetivo alcanzar los fines esenciales que motivaron su inicio: restaurar la seguridad, la estabilidad, la soberanía y la integridad territorial del Líbano', precisó el comunicado de la presidencia libanesa.
El frente iraní y la grieta interna en EE.UU.
El conflicto en el Líbano no es una pieza aislada en el tablero internacional, sino que se conecta directamente con la tensión de fondo entre Washington y Teherán. La estrategia de la actual administración respecto a la República Islámica abrió una profunda grieta con la oposición demócrata, personificada este viernes por el expresidente Barack Obama.
En una entrevista concedida al programa 'Today Show' de la cadena NBC News, Obama se mostró conforme con el cese del fuego actual pero fue sumamente crítico con el rumbo general adoptado tras los enfrentamientos iniciados a principios de año. El exmandatario cuestionó la ruptura de los acuerdos previos y el manejo presupuestario de la crisis.
'Existía un acuerdo en virtud del cual Irán se había comprometido a no desarrollar armas nucleares. Esta administración —o una versión anterior de la misma— se retiró de él, lo que provocó que Irán desarrollara una mayor capacidad nuclear. Hemos librado una guerra, gastado miles de millones de dólares y sometido a nuestras fuerzas armadas a una presión enorme. Mucha gente ha muerto y da la sensación de que estamos donde estábamos antes de empezar la guerra, salvo que quizás un poco peor', sentenció Obama.
Estas críticas emergen pocos días después de que Estados Unidos e Irán lograran firmar un memorando de entendimiento para frenar las hostilidades mutuas y disponer la reapertura estratégica del estrecho de Ormuz. Frente a los cuestionamientos de Obama —quien además dudó ante la cadena ABC de que este nuevo acuerdo signifique 'una mejora importante respecto al pacto original' de 2015—, el entorno de Donald Trump insiste en que la firmeza de su postura actual es la única garantía para evitar que Irán consolide su programa de armas nucleares, sentando una nueva doctrina de fuerza en la región.