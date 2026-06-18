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Nuevo avión presidencial

Estados Unidos se despide del Air Force One

Con treinta y cinco años de historia, el icónico avión presidencial estadounidense concluye su servicio, dando paso a una aeronave donada por la realeza qatarí.

El Air Force One, este 17 de junio en Suiz. Reuters.El Air Force One, este 17 de junio en Suiz. Reuters.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves (18.06.2026) el actual avión presidencial Air Force One, que ha transportado a los mandatarios del país durante 35 años, y se dispone a utilizar la polémica aeronave donada por la familia real qatarí.

U.S. President Donald Trump aboard of Air Force One prior to takeoff at Geneva Airport following the G7 summit in nearby Evian (France), in Geneva, Switzerland, June 17, 2026. Martial Trezzini/Pool via REUTERSReuters.

El Boeing 747-200B, que recibe la denominación Air Force One cuando transporta al presidente, realizó su último trayecto la pasada madrugada, al trasladar a Trump de regreso a Washington tras participar en la cumbre del G7 en Francia.

"Bien hecho, buen y fiel siervo. El último viaje", publicó en redes sociales el director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, junto a una fotografía del aparato, que entró en servicio durante la Administración de George H. W. Bush (1989-1993).

Remodelación de avión qatarí

La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció en mayo que concluyó las pruebas y modificaciones del Boeing 747 donado el año pasado por Qatar para su uso como Air Force One a partir de este verano. La aeronave, remodelada en Texas, fue pintada con los colores rojo, blanco y azul, en contraste con el tradicional esquema azul y blanco del anterior Air Force One.

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El Pentágono aceptó el regalo de Qatar, un aliado clave de Estados Unidos en Oriente Medio, pese a las dudas éticas suscitadas por una donación de este tipo y a las preocupaciones sobre la seguridad del aparato.

El plan es utilizar el avión qatarí de forma temporal como Air Force One mientras Boeing completa la construcción y modernización de los dos aviones encargados durante el primer mandato de Trump (2017-2021). El republicano ha expresado su frustración por los retrasos en la entrega de esas aeronaves, que podrían estar listas cuando ya haya concluido su segundo y último mandato, en 2029.

El Pentágono sostiene que la remodelación de ese aparato tuvo un costo de 400 millones de dólares, muy por debajo de los 5.600 millones estimados para los dos aviones que prepara Boeing. Para reducir costos, las modificaciones en el interior han sido mínimas, por lo que se mantienen las lujosas estancias de cuero diseñadas para la familia real qatarí.

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