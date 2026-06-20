Estados Unidos abrió una investigación formal contra Alemania en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el objetivo de determinar si el país europeo aplica un “pago insuficiente persistente” por los productos farmacéuticos innovadores, una práctica que Washington considera potencialmente discriminatoria o restrictiva para el comercio estadounidense.
Estados Unidos investigará a Alemania por prácticas desleales en el sector farmacéutico
El gobierno estadounidense abrió un proceso formal para evaluar posibles distorsiones en el mercado europeo de medicamentos, en el marco de un reclamo por precios y competencia.
Según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado oficial, durante los últimos meses ambas partes mantuvieron conversaciones para intentar resolver el conflicto antes de llegar a esta instancia formal de investigación.
Motivos de la investigación
El procedimiento busca establecer si las políticas de precios farmacéuticos en Alemania resultan irrazonables o generan un perjuicio directo a las empresas estadounidenses del sector. Washington sostiene que este esquema podría afectar la inversión y el desarrollo de medicamentos innovadores a nivel global.
En ese contexto, la administración estadounidense expresó preocupación por posibles cambios legislativos en Alemania orientados a reducir aún más el gasto en productos farmacéuticos innovadores, lo que, según su visión, profundizaría el desequilibrio existente.
Postura de Estados Unidos
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, afirmó que los pacientes en Estados Unidos no deberían cargar con una parte desproporcionada de los costos de investigación y desarrollo de la industria farmacéutica mundial.
Además, calificó como un retroceso cualquier medida que reduzca la contribución de otros países en el financiamiento de la innovación del sector, especialmente en un contexto donde, según señaló, los socios comerciales deberían asumir una participación más equitativa.
Antecedentes y marco del conflicto
Como antecedente reciente, Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron el 2 de abril un acuerdo sobre precios farmacéuticos que, según Washington, busca fomentar la inversión y la innovación en ambos países. En ese marco, el gobierno estadounidense instó a Alemania a seguir un camino similar mediante negociaciones.
La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 habilita a la administración estadounidense a investigar prácticas comerciales extranjeras que considere desleales y que puedan afectar a la economía del país.