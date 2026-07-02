Vacaciones de invierno

El Aeropuerto de Sauce Viejo ofrecerá vuelos panorámicos diurnos y nocturnos sobre Santa Fe

La Provincia presentó una propuesta turística que permitirá descubrir la ciudad y su área metropolitana desde el aire durante el receso invernal. A los tradicionales recorridos diurnos se sumarán, por primera vez, vuelos nocturnos para apreciar el paisaje iluminado, mientras se refuerzan las frecuencias aéreas con destino a Aeroparque.