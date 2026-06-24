Desde Santa Fe a Florianópolis

Sauce Viejo estrenará la conexión aérea internacional con vuelos a Brasil

“Estamos trabajando para que sea el hub logístico, comercial y turístico de esta región”, afirmó el ministro Gustavo Puccini. El servicio operará semanalmente entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo, ampliando la oferta de conectividad internacional para el centro-norte santafesino.