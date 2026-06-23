Cambios en el sector aerocomercial

La Unión Europea prohíbe que las aerolíneas cobren cargos extra por el equipaje de mano

El Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo histórico tras más de una década de negociaciones. La nueva normativa permite a los pasajeros viajar con una valija de cabina de hasta siete kilos sin pagar tarifas adicionales y penaliza las cláusulas ocultas.