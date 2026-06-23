El Parlamento de la Unión Europea (UE) consolidó un avance clave en materia de consumo y derechos del consumidor al alcanzar un acuerdo regulatorio definitivo para prohibir que las compañías aéreas apliquen cobros adicionales a los pasajeros por el equipaje de mano en los vuelos internos de la región.
La Unión Europea prohíbe que las aerolíneas cobren cargos extra por el equipaje de mano
El Parlamento Europeo alcanzó un acuerdo histórico tras más de una década de negociaciones. La nueva normativa permite a los pasajeros viajar con una valija de cabina de hasta siete kilos sin pagar tarifas adicionales y penaliza las cláusulas ocultas.
Con la aplicación de este marco, se estipula que los viajeros tendrán derecho a portar a bordo una valija de cabina de hasta siete kilos sin costos adicionales.
Según explicaron los portavoces de las instituciones comunitarias, la iniciativa busca erradicar las llamadas "tarifas ocultas", elevar los estándares de transparencia en la comercialización de los tickets y unificar criterios operacionales básicos entre los distintos operadores comerciales.
El proyecto superó la mesa de discusión técnica y se encuentra en su fase final de revisión legal y lingüística previa a su aplicación definitiva.
Más derechos para el usuario
El texto refrendado por las autoridades continentales abarca un paquete integral de transformaciones que impactará directamente en la logística de viaje de millones de europeos.
El ministro de Transporte de Chipre, Alexis Vafeades, celebró el cierre de la iniciativa luego de 13 años de dilatadas discusiones en el seno europeo al destacar que este marco modernizado ofrecerá seguridad, equidad y una mayor protección a los pasajeros.
Dentro de los puntos salientes de la reforma se destacan:
- Prohibición de la cláusula "no-show": Las aerolíneas ya no podrán cancelar ni negar el uso del pasaje de vuelta a aquellos usuarios que no hayan abordado el tramo inicial o de ida.
- Asientos familiares garantizados: Los grupos familiares y las personas con movilidad reducida tendrán el beneficio de sentarse de manera conjunta sin tener que abonar cargos extra por la elección de ubicación.
- Tiempos de respuesta estrictos: Las empresas aerocomerciales estarán obligadas a responder de manera oficial a los reclamos y solicitudes de compensación en un plazo máximo de 30 días.
Indemnizaciones obligatorias por distancia
Ante cancelaciones informadas con un margen menor a los 14 días previos al despegue, o demoras operacionales prolongadas, la UE fijó una escala de retribución monetaria directa vinculada al trayecto programado.
Por un lado, se compensará con 250 euros a los pasajeros de aquellos vuelos de hasta 1.500 kilómetros. En el caso de los trayectos que se realicen dentro de la Unión Europea o que alcancen hasta los 3.500 kilómetros, la indemnización ascenderá a 400 euros. Finalmente, para todas las rutas y destinos internacionales de mayor distancia, la reparación económica obligatoria se estableció en 600 euros.
A su vez, en caso de una suspensión del itinerario, el operador deberá ofrecer una alternativa viable de transporte dentro de las tres horas siguientes. En caso de incumplimiento, el pasajero tendrá la potestad de gestionar de manera particular su traslado para luego exigir el reintegro de los gastos, con un tope de penalidad que podrá alcanzar hasta el 400% del valor total del boleto original.
El malestar de las firmas de bajo costo
La confirmación del nuevo régimen sembró un fuerte rechazo entre las compañías de modalidad low-cost, cuyo esquema de rentabilidad financiera se sostiene fuertemente en el cobro fraccionado de servicios complementarios.
Un ejemplo visible de esto lo encarna la firma Ryanair, corporación que llegó a reportar ingresos adicionales por cerca de 4.700 millones de euros durante el ejercicio comercial de 2024 exclusivamente bajo los conceptos de equipaje de cabina y reserva de butacas.
El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, arremetió severamente contra la sanción del Parlamento y calificó a las directivas como "normas basura".
De acuerdo con el empresario, la disposición atenta contra la competitividad general del mercado continental e interfiere de forma negativa, ya que obliga a las aerolíneas a anunciar falsamente tarifas aéreas más altas en detrimento de los usuarios que prefieren prescindir de bultos adicionales para viajar a tarifas reducidas.