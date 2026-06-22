La política británica sumó un nuevo capítulo de inestabilidad con el anuncio de Keir Starmer de abandonar el liderazgo del Partido Laborista. El dirigente continuará como primer ministro de manera interina hasta que la fuerza oficialista defina quién ocupará la conducción partidaria.
Keir Starmer dejará el liderazgo del Partido Laborista en medio de una crisis política en Reino Unido
El primer ministro británico anunció que abandonará la conducción del Partido Laborista y permanecerá temporalmente al frente del Gobierno hasta la elección de un sucesor. La decisión llega en medio de fuertes cuestionamientos internos y tras una caída en la popularidad de su gestión.
La decisión se produjo después de varios meses de tensiones dentro del laborismo, donde crecieron las críticas por el desgaste del Gobierno y las dificultades para cumplir algunas de las promesas realizadas durante la campaña que lo llevó al poder en 2024.
Al comunicar su decisión desde Downing Street, Starmer reconoció que ya no contaba con el respaldo suficiente dentro de su propio espacio político y afirmó que aceptaba la situación con "espíritu constructivo".
El ascenso de nuevas figuras
La salida del dirigente se aceleró tras el triunfo obtenido por Andy Burnham en una elección especial celebrada la semana pasada. El exalcalde de Gran Manchester aparece como uno de los principales candidatos a asumir el liderazgo laborista y, por consiguiente, a convertirse en primer ministro.
Sin embargo, la sucesión no está definida. Wes Streeting, quien abandonó recientemente la Secretaría de Salud en desacuerdo con la orientación del Gobierno, ya adelantó su intención de participar en una eventual interna partidaria.
La disputa abre una nueva etapa dentro del laborismo, que busca recuperar la iniciativa política en un contexto cada vez más complejo.
Economía, servicios públicos y el avance de la derecha
La administración de Starmer enfrentó crecientes cuestionamientos por la falta de crecimiento económico, los problemas en los servicios públicos y el impacto del costo de vida sobre la población británica.
A ese escenario se sumaron algunas controversias políticas y un progresivo desgaste electoral que provocó fugas de votantes hacia otras fuerzas. Mientras parte del electorado progresista comenzó a inclinarse por el Partido Verde, el crecimiento de Reform UK, la agrupación antiinmigración encabezada por Nigel Farage, se consolidó como una nueva amenaza para el oficialismo.
La renuncia de Starmer convierte al dirigente en el sexto primer ministro británico que deja el cargo antes de completar su mandato en la última década, una muestra de la prolongada inestabilidad política que atraviesa el Reino Unido desde la salida de la Unión Europea.
La definición del nuevo liderazgo laborista se conocería en las próximas semanas y marcará el rumbo de una fuerza que busca recuperar la confianza del electorado de cara a los próximos desafíos políticos.