Tensiones en el oficialismo

Keir Starmer dejará el liderazgo del Partido Laborista en medio de una crisis política en Reino Unido

El primer ministro británico anunció que abandonará la conducción del Partido Laborista y permanecerá temporalmente al frente del Gobierno hasta la elección de un sucesor. La decisión llega en medio de fuertes cuestionamientos internos y tras una caída en la popularidad de su gestión.