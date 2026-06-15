El gobierno del Reino Unido anunció que impulsará una prohibición para que los menores de 16 años puedan acceder a las principales redes sociales. La medida fue presentada por el primer ministro Keir Starmer, quien argumentó que las plataformas digitales están generando efectos negativos en el bienestar de niños y adolescentes.
El gobierno británico prohibirá las redes sociales para menores de 16 años
El primer ministro Keir Starmer anunció un proyecto de ley que impedirá el acceso de adolescentes a redes sociales y limitará funciones de plataformas digitales y videojuegos.
Durante una exposición en Downing Street, Starmer sostuvo que las redes sociales facilitan situaciones de acoso, abuso y exposición a contenidos perjudiciales. Además, afirmó que el uso intensivo de estas herramientas podría afectar la salud mental de los menores.
Un cambio más amplio que el de Australia
La iniciativa contempla una prohibición total de acceso a las principales redes sociales para usuarios menores de 16 años. También prevé restricciones adicionales sobre productos digitales como aplicaciones de videojuegos, especialmente en aquellas funciones que permiten interactuar con desconocidos.
"Las redes sociales están haciendo infelices a los niños y facilitando que los acosadores los hostiguen", afirmó Starmer al defender la propuesta. Según explicó, la medida busca ofrecer mayores garantías de seguridad para las familias británicas.
El mandatario reconoció que la decisión tendrá costos y generará debates, pero sostuvo que considera necesaria una intervención estatal más fuerte frente al crecimiento de los riesgos asociados al entorno digital.
El objetivo es que entre en vigor en 2027
Starmer indicó que el gobierno buscará aprobar la legislación antes de fin de año. De cumplirse ese cronograma, la prohibición comenzaría a aplicarse durante la primavera boreal de 2027.
El primer ministro comparó la iniciativa con otras restricciones destinadas a proteger a los menores, como la prohibición de venta de alcohol. Según explicó, más allá de las dificultades de fiscalización, las leyes también funcionan como una señal sobre los valores que una sociedad pretende defender.
Durante la presentación estuvieron presentes familiares y organizaciones que impulsan regulaciones más estrictas para las plataformas digitales. Algunos de ellos promueven desde hace años mayores controles sobre el acceso de niños y adolescentes a internet.
Debate con las empresas tecnológicas
Consultado sobre una eventual reacción de las grandes compañías tecnológicas, Starmer rechazó la idea de que proteger a los menores implique frenar el desarrollo de la innovación.
"No aceptaré que para impulsar la inteligencia artificial y la tecnología debamos dejar expuestos a nuestros hijos", afirmó. Además, remarcó que el Reino Unido continuará promoviendo el desarrollo tecnológico, aunque con regulaciones específicas para proteger a los sectores más vulnerables.
Según datos difundidos por el gobierno británico, nueve de cada diez padres respaldaron la posibilidad de establecer una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales durante una consulta pública realizada en los últimos meses.