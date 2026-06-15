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El gobierno británico prohibirá las redes sociales para menores de 16 años

El primer ministro Keir Starmer anunció un proyecto de ley que impedirá el acceso de adolescentes a redes sociales y limitará funciones de plataformas digitales y videojuegos.

Keir Starmer anunció la prohibición de redes para menores de 16 años. Foto: ReutersKeir Starmer anunció la prohibición de redes para menores de 16 años. Foto: Reuters
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El gobierno del Reino Unido anunció que impulsará una prohibición para que los menores de 16 años puedan acceder a las principales redes sociales. La medida fue presentada por el primer ministro Keir Starmer, quien argumentó que las plataformas digitales están generando efectos negativos en el bienestar de niños y adolescentes.

Durante una exposición en Downing Street, Starmer sostuvo que las redes sociales facilitan situaciones de acoso, abuso y exposición a contenidos perjudiciales. Además, afirmó que el uso intensivo de estas herramientas podría afectar la salud mental de los menores.

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Un cambio más amplio que el de Australia

La iniciativa contempla una prohibición total de acceso a las principales redes sociales para usuarios menores de 16 años. También prevé restricciones adicionales sobre productos digitales como aplicaciones de videojuegos, especialmente en aquellas funciones que permiten interactuar con desconocidos.

FILE PHOTO: A teenager poses holding a mobile phone as law banning social media for users under 16 in Australia takes effect, in Sydney, Australia, December 10, 2025. REUTERS/Hollie Adams/File PhotoLa ley incluirá restricciones para plataformas y videojuegos. Foto: Reuters

"Las redes sociales están haciendo infelices a los niños y facilitando que los acosadores los hostiguen", afirmó Starmer al defender la propuesta. Según explicó, la medida busca ofrecer mayores garantías de seguridad para las familias británicas.

El mandatario reconoció que la decisión tendrá costos y generará debates, pero sostuvo que considera necesaria una intervención estatal más fuerte frente al crecimiento de los riesgos asociados al entorno digital.

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El objetivo es que entre en vigor en 2027

Starmer indicó que el gobierno buscará aprobar la legislación antes de fin de año. De cumplirse ese cronograma, la prohibición comenzaría a aplicarse durante la primavera boreal de 2027.

FILE PHOTO: Students Dua, 16 and Awand, 17, from Ricards Lodge High School in Wimbledon pose holding their mobile phones during an interview and discussion with Reuters about their thoughts on a social media ban for under 16s, in London, Britain, February 23, 2026, REUTERS/Katie Collins/File PhotoEl Reino Unido busca aplicar la medida desde 2027. Foto: Reuters

El primer ministro comparó la iniciativa con otras restricciones destinadas a proteger a los menores, como la prohibición de venta de alcohol. Según explicó, más allá de las dificultades de fiscalización, las leyes también funcionan como una señal sobre los valores que una sociedad pretende defender.

Durante la presentación estuvieron presentes familiares y organizaciones que impulsan regulaciones más estrictas para las plataformas digitales. Algunos de ellos promueven desde hace años mayores controles sobre el acceso de niños y adolescentes a internet.

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Debate con las empresas tecnológicas

Consultado sobre una eventual reacción de las grandes compañías tecnológicas, Starmer rechazó la idea de que proteger a los menores implique frenar el desarrollo de la innovación.

"No aceptaré que para impulsar la inteligencia artificial y la tecnología debamos dejar expuestos a nuestros hijos", afirmó. Además, remarcó que el Reino Unido continuará promoviendo el desarrollo tecnológico, aunque con regulaciones específicas para proteger a los sectores más vulnerables.

Según datos difundidos por el gobierno británico, nueve de cada diez padres respaldaron la posibilidad de establecer una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales durante una consulta pública realizada en los últimos meses.

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