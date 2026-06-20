Noruega dio un giro drástico en su política educativa al convertirse en el primer país de Europa en prohibir de forma explícita el uso de la inteligencia artificial generativa en las escuelas primarias. La medida, que entrará en vigencia a partir del próximo ciclo lectivo, afectará directamente a los estudiantes de entre 6 y 13 años, quienes ya no podrán recurrir a herramientas como ChatGPT en el aula.
Noruega frena la inteligencia artificial en primarias y financia el regreso de los libros impresos
El gobierno escandinavo restringe el uso de herramientas de IA generativa para alumnos de entre 6 y 13 años. Buscan priorizar las habilidades de lectura y escritura tradicionales en uno de los sistemas más digitalizados del mundo.
Con esta histórica decisión, el gobierno noruego busca preservar las etapas madurativas del aprendizaje y revertir un retroceso en los indicadores educativos básicos, promoviendo por ley un fuerte retorno a los manuales de papel y a la escritura manuscrita.
Un freno a la pantalla para aprender a leer y escribir
El anuncio oficial estuvo a cargo del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien fundamentó la drástica normativa en la necesidad de consolidar los cimientos del conocimiento antes de delegar tareas en los algoritmos. 'Lo más importante en la escuela es que nuestros hijos aprendan a leer, escribir y hacer matemáticas', dijo en diálogo con los medios de prensa internacionales el mandatario laborista.
Desde la perspectiva del Ejecutivo de Oslo, la inserción prematura de asistentes virtuales y generadores de texto provoca que los niños salteen procesos cognitivos y pedagógicos esenciales. Al evitar que la tecnología reemplace el esfuerzo analítico propio de la infancia, las autoridades intentan blindar el desarrollo intelectual temprano en una sociedad que, paradójicamente, lideró la vanguardia tecnológica escolar durante décadas.
Un esquema escalonado para los adolescentes
La nueva legislación no plantea un rechazo absoluto a la innovación tecnológica, sino una regulación basada en la madurez biológica y académica de los alumnos. Por este motivo, el plan del Ministerio de Educación noruego contempla una flexibilización gradual de la medida según las franjas de edad:
- De 6 a 13 años (Educación Primaria): prohibición general del uso de herramientas de IA generativa en el aula.
- De 14 a 16 años: uso limitado, específico y estrictamente supervisado por el cuerpo docente.
- De 17 a 19 años: formación explícita y uso guiado de la inteligencia artificial con el fin de preparar a los jóvenes para los entornos universitarios y las exigencias del mercado laboral moderno.
El fin de la utopía digital y el retorno al papel
Esta decisión marca un inesperado "retroceso" logístico pero un avance conceptual para el país escandinavo. Noruega inició una digitalización agresiva de sus aulas en la década de 1990 y profundizó el reemplazo total de los libros por pantallas con la llegada masiva de las tabletas y iPads a partir de 2010.
Aquel modelo, considerado un faro para los sistemas educativos globales, entra hoy en revisión. En paralelo a las limitaciones digitales, las autoridades anunciaron una nueva ley de financiamiento educativo destinada a subsidiar la compra y distribución de libros impresos tradicionales. El objetivo pedagógico es claro: reducir las horas de exposición frente a los dispositivos tecnológicos y restablecer el contacto físico con el papel como principal soporte de fijación cognitiva.
Una tendencia global que empieza a consolidarse
Si bien Noruega se posiciona a la vanguardia de las restricciones en el viejo continente, la medida se alinea con corrientes regulatorias globales que miran con creciente recelo el impacto de la sobreexposición digital en la infancia. China ya había aplicado directrices similares para la escuela primaria, prohibiendo la utilización autónoma de plataformas de IA generativa por parte de los menores.
Asimismo, este freno educativo se complementa con otra iniciativa reciente del gobierno noruego que busca elevar y restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, emulando políticas de control de pantallas ya debatidas o implementadas en naciones como Australia. De este modo, la cuna de la conectividad escolar abre un debate profundo sobre los límites de la tecnología en el aula, revalorizando los viejos manuales de papel en tiempos de algoritmos.