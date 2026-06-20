Educación en jaque

Noruega frena la inteligencia artificial en primarias y financia el regreso de los libros impresos

El gobierno escandinavo restringe el uso de herramientas de IA generativa para alumnos de entre 6 y 13 años. Buscan priorizar las habilidades de lectura y escritura tradicionales en uno de los sistemas más digitalizados del mundo.