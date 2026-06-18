Memorias de Santa Fe

“¿Existe la Inteligencia Artificial?”, una premonición que El Litoral publicó hace 60 años

El artículo fue una cobertura de una serie de charlas que un ingeniero brindó en la UNL. Seis décadas después, no sólo se respondió afirmativamente la cuestión sino que la IA se metió de lleno en la vida cotidiana.