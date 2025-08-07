Desde el puerto, hacia el futuro: la nueva era de El Litoral

Todo el día, todos los días.
El diario celebra un nuevo aniversario, el primero desde el corazón del puerto santafesino, marcado por su historia y con el desafío constante de innovación.
Hace 39 mil días El Litoral es parte de la vida de los santafesinos. Un punto de referencia periodístico con un estilo tan arraigado en la sociedad que, con solo decir “el diario”, se sabe de qué se trata.
Hoy, instalado con firmeza en el corazón del puerto santafesino, renueva el compromiso con la comunidad, como hace 107 años cuando nació al calor de los cambios políticos y económicos de la República Argentina, marcado por una serie de reformas educativas, sociales y culturales.
Un faro informativo que se encendió en 1918 y desde entonces se transformó en necesario para saber qué pasa en el territorio provincial, con la profundidad necesaria para comprender la agenda política, económica, social y deportiva de la región.
El puente a las noticias que rodean a la comunidad, que la forjan, que la forman y que directa o indirectamente la vinculan, la influencian y, en definitiva, la hacen como tal. La conexión con la agenda informativa, interpretada desde la óptica que el santafesino necesita.
Un puerto de conocimiento, de innovación y constantes cambios. Más de un siglo de actualizaciones tecnológicas aplicadas a la comunicación.
De la máquina de escribir al teclado; del papel a Internet; de los incómodos formatos sábanas a la palma de la mano, marcando tendencia en medio de la vertiginosidad de las redes sociales; de las vetustas grabadoras de cinta a la desafiante Inteligencia Artificial. La conjunción exacta entre nuevas tecnologías e información.
El río por donde navegan las historias de la comunidad, donde se hacen eco los relatos y anécdotas del vecindario; de aquellos que con su voz hicieron la Santa Fe antigua, protagonizan la actual y piensan la del futuro. De la inmensidad a la particularidad de la gente que se ocupa y preocupa por el devenir de la región.
El custodio indeclinable de la Constitución que en nuestras páginas vio el refugio contra los ilegales detractores de 1962, cuya vital importancia como medio impreso que logró sortear las vicisitudes políticas y darle a la provincia la publicidad de su Carta Magna. Hoy como reducto indicado para conocer cómo se concibe la renovada Constitución, de actual confección y próxima jura.
El Litoral es un legado que evoluciona, que crece, que se afianza en el corazón productivo del puerto como un mensaje claro; estar en lo importante para Santa Fe, acompañar su desarrollo, fomentarlo e impulsarlo.
