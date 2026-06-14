A menos de 100 días de la apertura de los Juegos Suramericanos 2026 que se desarrollarán en Santa Fe, vale la pena recordar la inauguración del estadio cubierto construido en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional, sobre la costanera capitalina.
Palpitando los Odesur: cómo fue la inauguración del estadio cubierto de la UTN
“La tecnológica” como se lo conoce popularmente fue construido para los juegos Cruz del Sur de 1982. Albergó un mundial de básquet, los históricos partidos de Unión en la Liga Nacional y fue sede de importantes citas internacionales.
¿Por qué? Porque guarda similitudes con las obras que lleva adelante el gobierno provincial para los Odesur que se vienen. Así como se construye un microestadio en las instalaciones del CARD, en 1982 con motivo de los Juegos Cruz del Sur, se “levantó” la cancha cubierta de “la tecnológica”, como se lo conoce popularmente.
A través de las páginas de El Litoral se puede trazar un puente con aquellos días donde la gran novedad fue la inauguración de novedosas instalaciones a la vera de la costanera santafesina.
Amplio y confortable
En la edición del jueves 11 de noviembre del citado año, El Litoral publicó la noticia de la apertura oficial del estadio. El complejo fue habilitado para 5.000 espectadores y un auditorio para unas 400 personas.
Quién encabezó el acto fue el doctor Carlos Eugenio Capisano, ministro de Acción Social de la época, quien no tuvo más que palabras de agradecimientos.
"Una verdadera multitud colmó las amplias y confortables instalaciones del gimnasio, y entre otros conceptos, expresó: ‘Queremos decirles gracias, a los hermanos latinoamericanos, por este permanente aporte a los II Juegos Deportivos Cruz del Sur; queremos que el pueblo santafesino les brinde todo el cariño y todo su afecto a estos atletas latinoamericanos’”, aseguraba.
Luego de una serie de actos protocolares, se realizaron unas demostraciones con niños y jóvenes.
“El Grupo de Gimnasia de Cuerpo Libre del Centro de Educación Física de General San Martín, provincia del Chaco, integrado por niños de hasta 6 años, realizó una brillante exhibición gimnástica que provocó el entusiasmo y una verdadera evasión entre el público presente”, comentaba el artículo.
Y sumaba: “También participó el Grupo Especial de Gimnasia Infantil dependiente del Ministerio de Educación y Cultura de nuestra provincia, finalizando esta parte del programa con la actuación de los alumnos del Instituto Nacional de Educación Física César S. Vázquez, con números de sincronizados movimientos”.
“La brillante fiesta que significó esta inauguración, culminó con el segundo partido final del campeonato de clubes campeones de la provincia, entre los representantes de Regatas Santa Fe y la escuela normal Nº 3 de Rosario, que se definió en favor del primero”, cerraba la nota.
En la costanera
Las instalaciones de la regional Santa Fe de la UTN eran nuevas. El predio sobre la Av. Almirante Brown (costanera) había sido inaugurado en 1978 y así se anunciaba por las páginas de El Litoral.
“En el mismo año en que cumple su 25º aniversario, la Facultad Regional Santa Fe, de la Universidad Tecnológica Nacional, inaugura su nuevo edificio propio, en una primera etapa de habilitación, en el amplio complejo de avenida Almirante Brown y Lavaisse”, arrancaba un artículo publicado el miércoles 16 de agosto del 78.
En el desarrollo del artículo se detalla: “En un amplio predio junto a la avenida costanera Almirante Brown, teniendo un eje central en la calle Lavaisse, sirve de asiento a un gran complejo del cual en una primera etapa, hace ya algunos años, se realizó la estructura de hormigón armado, en dos plantas en una extensa superficie y una torre central de seis plantas”.
Y seguía la crónica: “Los elevados costos y la falta de recursos, determinaron que el proyecto inicial de utilizar toda esa estructura fuera adaptado a realizarlo por etapas, y así es que se llevó adelante esta idea y ahora será inaugurado un bloque de aulas y laboratorios”.
“Más dependencias administrativas, biblioteca, área de servicios y sanitarios, con una superficie cubierta de 5.200 metros cuadrados, en dos plantas, mientras se preparan los planos para una próxima planta, cuya construcción proseguirá el año próximo”, cerraba ese apartado.
Breve repaso histórico
La citada nota también tuvo un espacio para referenciar la historia de la casa de altos estudios.
“En 1953 fue creada la Universidad Obrera Nacional, con autoridades centrales en la ciudad de Buenos Aires y facultades regionales en Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, con el propósito de posibilitar la prosecución de estudios a los egresados de los que habían sido escuelas de artes y oficios”, comentaba.
“Esa nueva universidad, que luego pasó a llamarse Universidad Tecnológica Nacional, que en su estructura académica y su concepción de la enseñanza se diferenciaba de las universidades tradicionales o clásicas de nuestro país, formando los que en un comienzo fueron los ingenieros de fábrica", detallaba
Y agregaba: "Y podían cursar estudios en sus facultades exclusivamente técnicos y con la condición de que trabajasen en tareas afines con las carreras que cursaban (de allí el horario nocturno en que funcionaban)”, detallaba.
“En la actualidad (1978), la Universidad Tecnológica Nacional —siempre con su rectorado en Buenos Aires— está constituida por 13 facultades regionales, 5 facultades en organización y 5 delegaciones, es decir, 23 unidades académicas, a las que concurren 26.000 alumnos, debiéndose destacar que hasta la fecha existen alrededor de 9.000 egresados”.
Así las cosas, para aquel entonces la UTN Regional Santa Fe en su 25° aniversario contabilizaba tres carreras: ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica e ingeniería en construcciones, teniendo en total más de 800 alumnos, los que son atendidos por 130 docentes.
Mundial de básquet 1990
La ciudad de Santa Fe fue una de las sedes del evento deportivo de mayor trascendencia en el básquet. El estadio de "la tecnológica" fue escenario de grandes encuentros, que recibieron el merecido tratamiento en las páginas del vespertino.
La UTN, hoy
Según consta en el sitio oficial de la Regional Santa Fe (consulta realizada el 2 de junio de 2026), los números de la UTN en la capital provincial son: 3500 Estudiantes, 460 Docentes, 200 Docentes Investigadores, 100 No Docentes, 6317 Graduados de todas las carreras y 4689 Ingenieros formados.