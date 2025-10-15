ChatGPT en Argentina: cómo y de qué manera se usa la IA en el país

El escrito no es otra cosa que una fundamentación de los anuncios de intención de instalar un proyecto de centro de datos a gran escala en Argentina. Particularmente, el plan es crear un polo de IA en la Patagonia, vinculado además con desarrollo de energía e infraestructura.
En dicho documento, se señala que “Argentina está entrando en la era de la IA con gran impulso. Millones de argentinos usan ChatGPT cada semana, y su adopción se ha más que triplicado en el último año” y se pone a consideración un informe elaborado por la propia compañía.
“Argentina también se encuentra entre los mejores países latinoamericanos para desarrolladores que utilizan las herramientas de OpenAI: evidencia de un país que no solo utiliza la IA, sino que la está moldeando”, agrega.
“El ChatGPT alcanzó a 100 millones de usuarios activos mensualmente luego de solo dos meses de haberse lanzado al mercado -fue adoptada incluso más rápido que Internet o la computadora personal- y en sus primeros dos años la tasa de adopción fue aproximadamente el doble que la de Internet”, se anima a asegurar el informe.
La herramienta se puede usar también como soporte de escritura de programación.
Argentinos y el ChatGPT
El estudio de OpenIA visualiza tres grandes grupos de “mensajes típicos” que los usuarios argentinos escriben en la plataforma.
Búsquedas relacionadas a tareas específicas (13% de los mensajes)
Recomendaciones paso a paso (11% de los mensajes)
Tutoría y enseñanza (11% de los mensajes)
El primer grupo suscribe a aquellos que usan la plataforma para “respuestas rápidas y de estilo experto, que reducen el tiempo empleado en la búsqueda en manuales o la web abierta y que aceleran las decisiones propias de la rutina”, advierte el informe.
En cambio, el segundo grupo toma como eje a los usuarios “que requieren una guía paso a paso de un procedimiento, una lista de verificación, y una “demostración” de instrucciones que agilizan la incorporación, el cumplimiento y la adopción de herramientas”
El tercer grupo, apunta a “estudiantes o profesionales que están dando sus primeros pasos en su carrera laboral, al igual que las PYMEs y tratan al ChatGPT como un tutor personalizado que comprende nuevos conceptos según demanda y convierte la curiosidad en competencia más rápidamente”.
En otro párrafo del estudio, se hace hincapié a que “La base de desarrolladores del país se ubica entre las cinco principales de América Latina y está enviando agentes en español y ajustes específicos del dominio que reflejan la terminología, las leyes y los conjuntos de datos locales”.
“En una porción menor, pero económicamente relevante, se incluye la creación de imágenes, la escritura personal, la edición/crítica y la ideación creativa: la redacción diaria, el aprendizaje y la orientación rápida que se relacionan directamente con la productividad”, cierra el apartado.
Mapas y números
En el desarrollo del reporte, OpenIA muestra una serie de mapas donde se puede ver el uso del ChatGPT por provincia.
Distritos como Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz y Tierra del Fuego encabezan los listados de los mapas publicados por el estudio. También aparecen Córdoba y Entre Ríos, como lugares de considerable uso de la herramienta.
Mayor proporción de uso.
Proporción de uso.
Mayor crecimiento del GPT.
Crecimiento del uso.
Sector productivo
Tras el desmenuzamiento de datos por provincias, la publicación hace un extenso análisis sobre la utilización del ChatGPT en las pymes y emprendedores argentinos. Como así también el uso de la plataforma en el sector público; usando como ejemplo un “bot” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
