“You are being watched” (estás siendo vigilado) anuncia una voz mientras se muestra una secuencia de varias cámaras de seguridad urbanas. Es Nueva York, en 2012 y todavía resuena el ataque a las Torres Gemelas de 2001. Así comienza la serie “Person of Interest” que se estrenó en 2011 y que Netflix la ofrece en su catálogo.
“Person of Interest”: la serie que predijo a la perfección cómo funcionaría la IA
Estrenada en 2011, la trama apunta a la predicción de crímenes a través de un sistema de videovigilancia masivo en Nueva York. Actores, productores y guionistas de lujo.
La trama anticipa a la perfección como la Inteligencia Artificial trabajaría en sistemas de seguridad basados en detección de rostros, vehículos, patentes y otros elementos de la cotidianeidad para luego procesar la información y actuar al respecto. En este caso, la historia apunta a “salvar” vidas o anticiparse a crímenes.
No es coincidencia que ocurra en Nueva York. La ciudad fue escenario del peor ataque terrorista de los últimos tiempos y esa tragedia es utilizada por los guionistas como fundamento para crear a “La Máquina”, el sistema inteligente en el que se basan los protagonistas para su accionar episodio tras episodio.
Entre terroristas e irrelevantes
Aquella voz en off continúa: “El gobierno tiene un sistema secreto, una máquina que te espía cada hora de cada día. Lo sé porque lo construí. Diseñé la máquina para detectar actos de terror pero ve todo. Delitos violentos que involucran gente común, gente como tú. Delitos que el gobierno consideró ‘irrelevantes’. No actuarían, así que decidí que lo haría”.
Entra en escena el gran Michael Emerson, que deslumbró al mundo entero por su papel de Benjamin Linus en Lost, y encarna la piel de Harold Finch, un excéntrico millonario con fondos inagotables, que en realidad es el genio detrás de ese sistema.
La plataforma, en la serie, fue creada para detectar posibles actos terroristas y en ese interín “dejaba pasar” crímenes de personas comunes que los considera “irrelevantes”.
Ese es el motivo por el cual Finch decide actuar, para evitar también esos homicidios. Para semejante misión elige un ex espía y agente especial con experiencia en Irak y medio oriente, John Reese (Jim Caviezel). Arranca la serie, con muchas escenas de acción y violencia pero también con halos de tecnología, IA y escenas fuera de lo común para esa fecha.
La mafia, el crimen organizado, las drogas y el mundo de los espías se entrecruzan en una historia que atrapó a una buena cantidad de público (ver más abajo). Lo llamativo (o tal vez no tanto) es el grado de anticipación de lo que hoy se conoce como IA. Detección de patentes, de vehículos, etc. Lenguajes predictivos y autogestivo, todo al servicio de la seguridad.
Una frase casi al pasar sobre el inicio de la segunda temporada marca de cuerpo entero a la serie, su predicción 15 años antes de la revolución IA. “Creaste una inteligencia”, le espeta a Finch una hacker que buscaba colarse en el sistema. Ni más ni menos.
Un éxito para su tiempo
La historia tuvo cinco temporadas, entre el 2011 y el 2016. Según el sitio especializado IMDB tiene una calificación de 8.5/10 con más de 200 mil opiniones a lo largo de los años. Desmenuzando la crítica de los fanáticos, hubo episodios que rozaron los 10 puntos como el final de la serie (9,8) o el final de la temporada 4 (9,7).
Siguiendo con el análisis de la citada plataforma, apenas dos episodios estuvieron bajo los 8 puntos de calificación (7,9 en ambos casos) y la gran mayoría entre los 8 y los puntos, por ello el promedio de 8,5/10.
El reconocimiento también llegó del lado de nominaciones y premiaciones. Por ejemplo, ganó el “People's Choice Awards” como mejor serie y actor (Caviezel).
En ese sentido, de acuerdo a la recopilación que hace Wikipedia, Person of Interest logró índices de audiencia más altos de cualquier piloto de drama en 15 años. Por ello, desde la cadena emisora CBS se la describió como "un atractivo increíblemente amplio, algo inusual".
Como ejemplo, cabe mostrar que sólo el episodio piloto (es la jerga para nombrar al primero) ganó su franja horaria, atrayendo a 13,2 millones de espectadores en Estados Unidos.
Mientras que la prensa norteamericana también elogió la producción. David Wiegand de la Crónica de San Francisco dijo: "Person of Interest se separa de la manada, no solo por la caracterización extraordinariamente matizada y la escritura, sino también por la forma en que se involucra un sentido de paranoia post-9/11 en sus espectadores".
Al comentar el trabajo de Caviezel y Emerson, agregó que Caviezel "trae el material adecuado para este papel", y "Emerson es fascinante, como señor Finch".
Mary McNamara de Los Angeles Times afirmó: "La noción de prevención de delitos en vez de resolverlos es un giro atractivo... los gráficos de vigilancia son muy novedosos."
Los creadores
Jonathan Nolan, hermano y colaborador habitual del exitoso director Christopher Nolan, junto con J. J. Abrams (Lost) son los principales productores de la serie. También participaron Bryan Burk y Greg Plageman.