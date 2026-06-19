Los tres informes de comercio que fueron publicados este viernes por el INDEC volvieron a reflejar el letargo del consumo: en abril, las ventas reales volvieron a caer en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras.
El consumo siguió en rojo y los empresarios todavía no ven el rebote
El INDEC registró nuevas caídas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en el cuarto mes del año. Además, la Encuesta de Tendencia de Negocios indicó que frente al próximo trimestre la confianza empresarial es -4%.
Supermercados mostró una mejora mensual desestacionalizada, pero siguió abajo en la comparación interanual. Mayoristas volvió a retroceder en todos los cortes. Y los shoppings, pese a una caída menos severa que la de marzo, mantuvieron el acumulado del año en rojo.
La foto del sector se completa con la Encuesta de Tendencia de Negocios para supermercados y autoservicios mayoristas. Ahí el INDEC midió no sólo lo que vendieron los comercios, sino cómo ven las empresas su situación actual y los próximos meses. La perspectiva no es alentadora de cara al trimestre.
Supermercados
El dato menos malo estuvo en los supermercados. El informe oficial marcó que “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025”. A la vez, el acumulado de enero a abril presentó una baja de 3,3% frente al mismo período del año pasado.
La comparación mensual dejó un matiz distinto. Desestacionalizada, la serie mostró una variación positiva de 0,8% contra marzo y la tendencia-ciclo avanzó 0,1%. Es decir: hubo un rebote acotado, todavía insuficiente para hablar de una recuperación del consumo masivo.
En valores corrientes, la facturación siguió creciendo por el arrastre nominal de los precios. Las ventas por salón alcanzaron $2,325 billones y los canales online sumaron $74.194 millones, con una suba interanual de 37,4%.
La forma de pago también volvió a mostrar una economía de bolsillo ajustado. La tarjeta de crédito concentró $1,020 billones, por encima de la tarjeta de débito, que reunió $603.523 millones. El efectivo llegó a $414.464 millones y “otros medios” —billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta— sumaron $361.474 millones.
También hubo menos empleo. El personal ocupado en supermercados fue de 96.516 trabajadores, con una baja interanual de 2,4%. El ticket promedio llegó a $35.920, con un aumento de 26,9% frente a abril de 2025, por debajo de varios indicadores de precios acumulados del período, otra señal de pérdida en términos reales.
Mayoristas
El canal mayorista volvió a quedar en una situación más delicada. El INDEC informó que “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 5% respecto a igual mes de 2025”. En el acumulado enero-abril, la caída fue de 3,2%.
La serie desestacionalizada retrocedió 1,1% y la tendencia-ciclo bajó 0,7%. Es un dato relevante porque este canal había funcionado en algunos meses como refugio para hogares que buscaban precios más bajos, compras por volumen o reposición de artículos básicos.
El personal ocupado cayó a 13.032 trabajadores, con una baja interanual de 7,2%. El ticket promedio se ubicó en $43.870, con una suba nominal de 22%, y las ventas por metro cuadrado llegaron a $370.667.
En medios de pago, el efectivo representó $91.400 millones y subió 37,2% interanual. Otros medios sumaron $115.185 millones, con un avance de 30,3%. La tarjeta de crédito llegó a $93.961 millones, con una mejora nominal de 14%. La tarjeta de débito, en cambio, cayó 6,2%.
Shoppings
Los centros de compras también quedaron en negativo. Según el INDEC, “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 5,9% respecto a igual mes de 2025”. El acumulado de enero a abril presentó una disminución de 5,7%.
El dato luce menos severo que el derrumbe interanual de marzo, cuando la caída había sido de 13,3%. Pero no alcanza para revertir la tendencia: en la medición desestacionalizada, abril mostró una baja mensual de 0,8%, mientras que la tendencia-ciclo cedió 0,1%.
El consumo de shopping sigue concentrado en rubros asociados a indumentaria, calzado y ocio. En abril, “Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos” explicó 50,2% de las ventas corrientes. Detrás quedaron “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 17,9%; “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 9,2%; y el resto de los rubros con 22,7%.
En valores corrientes, la Ciudad de Buenos Aires registró ventas por $177.349 millones, los 24 partidos del GBA por $177.697 millones y la Región Pampeana por $118.502 millones. Cuyo sumó $38.452 millones, Norte $28.238 millones y Patagonia $26.727 millones.
Empresarios cautas
El cuarto informe del INDEC agrega la lectura empresaria de cara a los próximos meses. En mayo, el Indicador de Confianza Empresarial de supermercados y autoservicios mayoristas se ubicó en -4,0% para junio, julio y agosto. La medición está compuesta por tres dimensiones: la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras y la situación de stocks.
La evaluación presente fue la más dura. Sólo 6,6% de las empresas consideró buena su situación comercial, 60,4% la calificó como normal y 33% como mala. El balance quedó en -26,4%.
La expectativa futura fue algo menos negativa. Para el trimestre junio-agosto, 18,7% espera que la situación comercial mejore, 69,2% cree que permanecerá igual y 12,1% prevé que empeorará. El balance fue positivo, de 6,6%, pero con una mayoría amplia que no anticipa cambios.
En stocks, el diagnóstico también habla de cautela. El 57,1% considera que sus existencias están en niveles normales, 17,6% por encima de lo normal y 25,3% por debajo. El balance fue de -7,7%. Para los pedidos a proveedores durante los próximos tres meses, el informe mostró que apenas 2,2% espera aumentarlos, 82,4% prevé mantenerlos sin cambios y 15,4% anticipa reducirlos.