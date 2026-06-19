#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Informes de abril

El consumo siguió en rojo y los empresarios todavía no ven el rebote

El INDEC registró nuevas caídas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en el cuarto mes del año. Además, la Encuesta de Tendencia de Negocios indicó que frente al próximo trimestre la confianza empresarial es -4%.

El mostrador estadístico del consumo volvió a marcar una distancia entre la recuperación que exhiben algunos indicadores macro y la actividad en la micro. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.El mostrador estadístico del consumo volvió a marcar una distancia entre la recuperación que exhiben algunos indicadores macro y la actividad en la micro. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Los tres informes de comercio que fueron publicados este viernes por el INDEC volvieron a reflejar el letargo del consumo: en abril, las ventas reales volvieron a caer en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras.

Supermercados mostró una mejora mensual desestacionalizada, pero siguió abajo en la comparación interanual. Mayoristas volvió a retroceder en todos los cortes. Y los shoppings, pese a una caída menos severa que la de marzo, mantuvieron el acumulado del año en rojo.

Mirá tambiénLa confianza del consumidor subió 6,4% en junio a nivel nacional

La foto del sector se completa con la Encuesta de Tendencia de Negocios para supermercados y autoservicios mayoristas. Ahí el INDEC midió no sólo lo que vendieron los comercios, sino cómo ven las empresas su situación actual y los próximos meses. La perspectiva no es alentadora de cara al trimestre.

Supermercados

El dato menos malo estuvo en los supermercados. El informe oficial marcó que “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025”. A la vez, el acumulado de enero a abril presentó una baja de 3,3% frente al mismo período del año pasado.

La comparación mensual dejó un matiz distinto. Desestacionalizada, la serie mostró una variación positiva de 0,8% contra marzo y la tendencia-ciclo avanzó 0,1%. Es decir: hubo un rebote acotado, todavía insuficiente para hablar de una recuperación del consumo masivo.

En valores corrientes, la facturación siguió creciendo por el arrastre nominal de los precios. Las ventas por salón alcanzaron $2,325 billones y los canales online sumaron $74.194 millones, con una suba interanual de 37,4%.

A shopper lines up at a supermarket checkout counter in Villa Martelli on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, January 13, 2026. REUTERS/Agustin MarcarianLos supermercados registraron un leve repunte mensual, pero la caída interanual persiste, reflejando un consumo masivo aún estancado y con empleo en baja. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

La forma de pago también volvió a mostrar una economía de bolsillo ajustado. La tarjeta de crédito concentró $1,020 billones, por encima de la tarjeta de débito, que reunió $603.523 millones. El efectivo llegó a $414.464 millones y “otros medios” —billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta— sumaron $361.474 millones.

También hubo menos empleo. El personal ocupado en supermercados fue de 96.516 trabajadores, con una baja interanual de 2,4%. El ticket promedio llegó a $35.920, con un aumento de 26,9% frente a abril de 2025, por debajo de varios indicadores de precios acumulados del período, otra señal de pérdida en términos reales.

Mayoristas

El canal mayorista volvió a quedar en una situación más delicada. El INDEC informó que “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 5% respecto a igual mes de 2025”. En el acumulado enero-abril, la caída fue de 3,2%.

La serie desestacionalizada retrocedió 1,1% y la tendencia-ciclo bajó 0,7%. Es un dato relevante porque este canal había funcionado en algunos meses como refugio para hogares que buscaban precios más bajos, compras por volumen o reposición de artículos básicos.

FILE PHOTO: A butcher walks with a shopping cart at a local market, as Argentina's annual inflation rate tore past 100% in February, the country's statistics agency said on Tuesday, the first time it has hit triple figures since a period of hyperinflation in 1991, over three decades ago, in Buenos Aires, Argentina March 14, 2023. REUTERS/Agustin Marcarian/File PhotoLos mayoristas enfrentan una baja del 5% en ventas, con un retroceso en empleo y un ticket promedio que no compensa la inflación, según datos del INDEC. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

El personal ocupado cayó a 13.032 trabajadores, con una baja interanual de 7,2%. El ticket promedio se ubicó en $43.870, con una suba nominal de 22%, y las ventas por metro cuadrado llegaron a $370.667.

En medios de pago, el efectivo representó $91.400 millones y subió 37,2% interanual. Otros medios sumaron $115.185 millones, con un avance de 30,3%. La tarjeta de crédito llegó a $93.961 millones, con una mejora nominal de 14%. La tarjeta de débito, en cambio, cayó 6,2%.

Shoppings

Los centros de compras también quedaron en negativo. Según el INDEC, “en abril de 2026, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 5,9% respecto a igual mes de 2025”. El acumulado de enero a abril presentó una disminución de 5,7%.

Argentine tourists shop at a mall in Vina del Mar, Chile January 3, 2025. REUTERS/Rodrigo GarridoEl consumo en shoppings se concentra en indumentaria y ocio, mientras las ventas siguen en rojo, mostrando un panorama poco alentador para los próximos meses. Foto: REUTERS / Rodrigo Garrido.

El dato luce menos severo que el derrumbe interanual de marzo, cuando la caída había sido de 13,3%. Pero no alcanza para revertir la tendencia: en la medición desestacionalizada, abril mostró una baja mensual de 0,8%, mientras que la tendencia-ciclo cedió 0,1%.

El consumo de shopping sigue concentrado en rubros asociados a indumentaria, calzado y ocio. En abril, “Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos” explicó 50,2% de las ventas corrientes. Detrás quedaron “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 17,9%; “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 9,2%; y el resto de los rubros con 22,7%.

En valores corrientes, la Ciudad de Buenos Aires registró ventas por $177.349 millones, los 24 partidos del GBA por $177.697 millones y la Región Pampeana por $118.502 millones. Cuyo sumó $38.452 millones, Norte $28.238 millones y Patagonia $26.727 millones.

Empresarios cautas

El cuarto informe del INDEC agrega la lectura empresaria de cara a los próximos meses. En mayo, el Indicador de Confianza Empresarial de supermercados y autoservicios mayoristas se ubicó en -4,0% para junio, julio y agosto. La medición está compuesta por tres dimensiones: la evaluación actual de la situación comercial, las expectativas futuras y la situación de stocks.

La evaluación presente fue la más dura. Sólo 6,6% de las empresas consideró buena su situación comercial, 60,4% la calificó como normal y 33% como mala. El balance quedó en -26,4%.

La expectativa futura fue algo menos negativa. Para el trimestre junio-agosto, 18,7% espera que la situación comercial mejore, 69,2% cree que permanecerá igual y 12,1% prevé que empeorará. El balance fue positivo, de 6,6%, pero con una mayoría amplia que no anticipa cambios.

En stocks, el diagnóstico también habla de cautela. El 57,1% considera que sus existencias están en niveles normales, 17,6% por encima de lo normal y 25,3% por debajo. El balance fue de -7,7%. Para los pedidos a proveedores durante los próximos tres meses, el informe mostró que apenas 2,2% espera aumentarlos, 82,4% prevé mantenerlos sin cambios y 15,4% anticipa reducirlos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Indec
Argentina
Consumo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro