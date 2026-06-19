Informes de abril

El consumo siguió en rojo y los empresarios todavía no ven el rebote

El INDEC registró nuevas caídas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras en el cuarto mes del año. Además, la Encuesta de Tendencia de Negocios indicó que frente al próximo trimestre la confianza empresarial es -4%.