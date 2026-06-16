Desde este martes

Punta Cana estará más cerca: Arajet sumó vuelos directos desde Rosario

En diálogo con El Litoral, José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet destacó que la nueva conexión contará con tres frecuencias por semana y permitirá acceder a más de 30 destinos internacionales.