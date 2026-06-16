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Punta Cana estará más cerca: Arajet sumó vuelos directos desde Rosario
En diálogo con El Litoral, José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet destacó que la nueva conexión contará con tres frecuencias por semana y permitirá acceder a más de 30 destinos internacionales.
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La aerolínea dominicana Arajet puso en marcha una nueva ruta aérea directa entre Rosario y Punta Cana, una conexión que comenzará a operar con tres frecuencias semanales y que buscará fortalecer la conectividad internacional desde Santa Fe hacia el Caribe, Norteamérica y otros destinos estratégicos del continente.
Con este lanzamiento, Rosario se convirtió en la cuarta ciudad argentina con operaciones directas de la compañía, que ya tenía presencia en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Desde la empresa destacaron el crecimiento sostenido del mercado argentino y anticiparon que podrían ampliar frecuencias y sumar nuevas rutas en el país.
José Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Arajet, aseguró a El Litoral que el país se consolidó como uno de los mercados más relevantes para la compañía. “La Argentina en el sentido general se ha convertido en uno de los principales mercados de crecimiento para nosotros como aerolínea”, afirmó.
Según explicó, durante 2025 el país ocupó el tercer lugar en cantidad de operaciones y pasajeros transportados por la empresa, mientras que las proyecciones para este año anticipan un salto todavía mayor. “Todo indica que se va a convertir en el segundo y quizás en el primer mercado para nosotros dentro del peso de nuestras operaciones”, sostuvo.
La expansión de Arajet en Argentina
La nueva conexión entre Rosario y Punta Cana forma parte de la estrategia de expansión de Arajet en el Cono Sur. La empresa ya había incorporado recientemente rutas desde Córdoba y Mendoza, con resultados que, según remarcaron, superaron las expectativas iniciales.
“El mes de noviembre abrimos Córdoba en una ruta que iniciamos con tres frecuencias semanales y antes de empezar a operar tuvimos que extender a cuatro, y hoy tiene cinco frecuencias semanales. Estamos hablando prácticamente de un vuelo diario”, detalló Cabrera.
En el caso rosarino, la apuesta apunta a captar pasajeros de toda la región litoral y ampliar las alternativas de conexión aérea desde el interior del país. “Hacía total sentido darle servicio a toda la región de Santa Fe desde la base del aeropuerto de Rosario”, explicó el directivo, quien además reveló que la ocupación inicial de los vuelos ya superó el 80%.
“Los argentinos y, en este caso, los rosarinos, nos han abierto las puertas y le han dado un respaldo importante al producto que ofrecemos”, destacó.
Cómo será el vuelo y qué destinos permitirá conectar
Uno de los aspectos centrales de la nueva operación es la modalidad del servicio. Arajet ofrecerá vuelos nocturnos sin escalas, con una duración aproximada de siete horas y media, lo que permitirá a los pasajeros llegar a destino al amanecer. “Lo cual te permite disfrutar todo el día de tus vacaciones”, resaltó Cabrera.
Además del destino caribeño, los viajeros podrán acceder a conexiones hacia más de 30 ciudades de la red de la aerolínea. Entre ellas aparecen San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, Cancún, Boston, Orlando y Miami.
“No solamente tienes la posibilidad de vacacionar en República Dominicana, sino que también puedes conectar a través de nosotros”, afirmó el ejecutivo, quien resaltó la posibilidad de combinar escalas turísticas dentro del país caribeño.
Tarifas competitivas y servicio “high value”
Aunque frecuentemente se la vincula al modelo low cost, Arajet busca diferenciarse con una propuesta que combina precios accesibles con estándares elevados de servicio y seguridad.
“Más que una línea low cost, nosotros somos una línea high value”, indicó Cabrera. Este concepto hace referencia a un modelo de aerolínea que combina tarifas competitivas con servicios de calidad, ofreciendo al pasajero comodidades esenciales y una experiencia de vuelo más confortable, sin alcanzar los precios de las compañías tradicionales premium.
Según explicó, la empresa apunta a ofrecer “el mejor valor por tu dinero”, con tarifas flexibles adaptadas a distintos perfiles de pasajeros. “No competimos solamente sobre la base del precio, sino también del servicio”, indicó.
La compañía opera una flota Boeing 737 MAX y obtuvo la certificación IOSA, uno de los estándares internacionales de seguridad de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
“Los latinos no solamente queremos viajar, sino que también queremos viajar con dignidad”, expresó Cabrera. “Lo que ponemos sobre la mesa es un servicio seguro, confiable y amable donde el pasajero se siente prácticamente como en su casa”.
Actualmente, la empresa cuenta con 16 aeronaves y una nueva unidad en producción, lo que le permitirá seguir ampliando su red de destinos en América Latina.
Nuevas apuestas regionales
Desde Arajet remarcaron que el crecimiento del turismo argentino hacia el Caribe se aceleró en los últimos años, especialmente hacia República Dominicana.
“El mercado argentino ha experimentado un crecimiento importantísimo”, aseguró Cabrera, quien vinculó parte de ese fenómeno al fuerte interés turístico por las playas del Caribe.
La empresa también destacó recientes medidas migratorias que facilitaron el intercambio entre ambos países. En ese sentido, mencionó el esquema que permite el ingreso de ciudadanos dominicanos con visa estadounidense a Argentina sin necesidad de realizar trámites adicionales.
De cara al futuro, Arajet confirmó que seguirá expandiéndose en Sudamérica con foco en nuevos mercados como Uruguay y Paraguay, además de la posibilidad de sumar nuevas frecuencias en Argentina durante temporadas de alta demanda.
“Es altamente probable que sigamos ampliando nuestras frecuencias y nuestras rutas en la Argentina”, adelantó Cabrera.
En paralelo, la aerolínea lanzó una promoción especial por el Día del Padre con descuentos de hasta el 35% en pasajes, mientras apuesta a consolidar a Punta Cana y Santo Domingo como grandes centros de conexión regional.