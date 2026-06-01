El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, anunció la incorporación de un nuevo vuelo directo entre Rosario y Maceió, en el norte de Brasil, que operará durante la temporada de verano de 2027. La nueva ruta contará con una frecuencia semanal entre enero y febrero y será operada y comercializada por el mayorista turístico OLA.
Rosario suma vuelos directos a Maceió para el verano 2027
La nueva conexión aérea tendrá una frecuencia semanal entre enero y febrero y permitirá viajar sin escalas a uno de los destinos más elegidos del nordeste brasileño. Los pasajes ya están disponibles y podrán financiarse en cuotas.
Los pasajes ya pueden adquirirse en las agencias de viajes de toda la provincia, lo que permitirá a los viajeros planificar con antelación sus vacaciones y acceder a opciones de financiación.
Durante la presentación, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó el crecimiento que viene experimentando el Aeropuerto Internacional de Rosario y valoró la continuidad de una conexión que ya había sido ofrecida durante la última temporada estival.
“Esto confirma la conectividad cada vez mayor que estamos teniendo desde el aeropuerto. Es un vuelo que ya estuvo el año pasado y que vuelve como consecuencia del éxito que tuvo”, señaló el funcionario.
Puccini remarcó además que el anuncio se realizó con suficiente anticipación para facilitar la organización de los viajes. “Queríamos hacer este anuncio con tiempo para que las familias puedan pagar sus vacaciones en cuotas y planificar con tranquilidad algunos días de descanso durante el verano”, explicó.
El ministro atribuyó el crecimiento de la oferta aérea a una estrategia de trabajo conjunto entre el sector público y el privado. En ese sentido, sostuvo que la incorporación de nuevas rutas es resultado de una articulación permanente entre la Provincia, las empresas turísticas y los operadores aeroportuarios.
Buenos resultados y proyecciones
Por su parte, el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario, Pío Drovetta, destacó los resultados alcanzados durante los primeros meses del año y anticipó que la terminal continuará ampliando su oferta de destinos.
“Potenciar las aerolíneas y sumar vuelos permitió que en enero, febrero y marzo Rosario registrara un récord histórico, con más de 70.000 pasajeros por mes transitando por la terminal aérea”, indicó.
El funcionario recordó además que el aeropuerto llegó a operar 25 frecuencias semanales durante la temporada alta y aseguró que la meta es seguir creciendo. “Vamos a apuntar a mucho más. Seguramente se sumarán nuevos destinos y continuamos trabajando para incorporar conectividad, no solamente con OLA, sino también con otras aerolíneas que podrían comenzar a operar en Rosario”, afirmó.
En representación del operador turístico, Javier Vázquez brindó detalles sobre la comercialización de los paquetes. Explicó que el valor estimado ronda los 1.500 dólares y que podrá financiarse en seis o siete cuotas, según la fecha elegida para viajar.
Asimismo, recordó el buen desempeño que tuvo la experiencia durante la temporada pasada. “En este mismo vuelo transportamos alrededor de 2.000 pasajeros, lo que demuestra el interés que existe por este destino y por la posibilidad de viajar de manera directa desde Rosario”, señaló.
Finalmente, el secretario de Turismo del Estado de Alagoas, Paulo Kugelmas, celebró la continuidad de la conexión aérea entre ambas ciudades y destacó la importancia estratégica de la ruta para fortalecer los vínculos turísticos entre Brasil y Argentina.
“Para nuestro estado es un honor contar nuevamente con este vuelo directo entre Rosario y Maceió, un trayecto de apenas cinco horas que acerca aún más a nuestros pueblos”, expresó. Además, agradeció el trabajo conjunto realizado entre el Gobierno de Santa Fe, el sector turístico y la empresa operadora para concretar la iniciativa.