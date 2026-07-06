Un futbolista de 18 años falleció durante la madrugada de este domingo luego de un accidente de tránsito registrado sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad chaqueña de Margarita Belén. La víctima fue identificada como Jeremías Lucas Correa, quien formaba parte de las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez.
Murió un futbolista de 18 años en un accidente sobre la Ruta 11 en Chaco
Jeremías Lucas Correa, integrante de las divisiones inferiores de Central Benítez, perdió la vida tras una colisión ocurrida durante la madrugada del domingo.
El siniestro ocurrió cerca de las 3:45, en el kilómetro 1024 de la ruta, por motivos que todavía son investigados. Correa viajaba en una motocicleta Honda Titan junto a otro joven de la misma edad cuando el vehículo colisionó con un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 21 años.
El estado de los involucrados
Tras el impacto, personal médico acudió al lugar y confirmó el fallecimiento de Jeremías Correa.
El otro ocupante de la motocicleta, identificado con las iniciales M.J.B., sufrió fracturas y múltiples traumatismos, por lo que fue trasladado al Hospital Perrando. De acuerdo con la información difundida, permanece internado y su estado es estable.
En tanto, el conductor del automóvil también presentó distintas lesiones. Por disposición de la Fiscalía de turno, quedó aprehendido en el marco de una causa por presunto homicidio culposo en accidente de tránsito.
El mensaje de despedida del club
La muerte del joven deportista provocó una profunda conmoción en el Club Atlético Central Benítez, institución en la que se había formado futbolísticamente.
A través de sus redes sociales, el club expresó su pesar con un mensaje dedicado al jugador: "Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba".
Además, la entidad manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos y seres queridos del futbolista en este difícil momento, sumándose a las numerosas muestras de dolor que surgieron tras conocerse la noticia.