El reconocido creador de contenido Sebastián Funes (27), popularmente conocido en las redes como Chatterbox, y su padre, Juan Manuel "Chocha" Funes (54), fallecieron este domingo en un trágico accidente automovilístico sobre la ruta nacional 5.
Murió el youtuber Chatterbox y su papá en un brutal choque en la ruta 5
Sebastián Funes, el reconocido streamer de 27 años, y su padre fallecieron tras un triple choque cerca de Pehuajó. Su madre y su hermana sobrevivieron al impacto.
La familia regresaba hacia la Ciudad de Buenos Aires tras haber viajado a Pehuajó para despedir y sepultar a la abuela del joven (y madre de Juan Manuel), quien había fallecido el pasado 2 de julio a los 87 años.
Cómo fue el fatal accidente en la ruta 5
El siniestro vial ocurrió el domingo a las 14:30 horas a la altura del kilómetro 349, en las inmediaciones de Pehuajó.
Según confirmaron fuentes policiales, el Honda Civic en el que viajaba la familia Funes, una camioneta Chevrolet S-10 y un camión jaula Scania con acoplado protagonizaron un choque frontal y posterior vuelco en una zona recta, aparentemente cuando uno de los rodados intentó realizar una maniobra de sobrepaso.
A raíz del impacto, el auto de las víctimas salió despedido hacia la banquina, la cual se encontraba completamente inundada. El vehículo terminó volcado y, al arribar el personal de los Bomberos Voluntarios de Guanaco, se constató el fallecimiento de Sebastián y de su padre, quienes viajaban en la parte delantera del habitáculo.
En el asiento trasero se trasladaban la esposa de Juan Manuel (52) y su hija de 12 años, madre y hermana del streamer.
Ambas lograron salir del auto por sus propios medios y, aunque se encontraban en un severo estado de shock, solo sufrieron heridas menores y fueron derivadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu. Por su parte, los ocupantes de la camioneta y el chofer del camión resultaron prácticamente ilesos.
Quién era Chatterbox
Sebastián Funes era una figura muy querida y sumamente popular en el ámbito de los videojuegos y el streaming. En su canal principal de YouTube, bajo el pseudónimo de Chaterbox, acumulaba casi 1.700.000 de suscriptores, mientras que en su cuenta de Twitch superaba los 114.000 seguidores.
El joven de 27 años, que residía junto a su familia en el barrio porteño de Caballito, se destacaba por crear videos de reacciones cómicas y gameplays de títulos masivos como Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game. Sus clips interactivos en TikTok también contaban con millones de reproducciones, consolidándolo como un referente de entretenimiento para el público joven.