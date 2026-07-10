Tragedia vial

Choque en Córdoba: un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil chocó con un auto

El siniestro ocurrió en una ruta de la provincia de Córdoba cuando un minibús que transportaba a 16 niñas que regresaban de disputar un partido de fútbol colisionó con un automóvil. Las menores sufrieron distintas lesiones, mientras que las dos personas que viajaban en el otro vehículo fallecieron en el lugar.