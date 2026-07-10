El regreso de una jornada deportiva terminó en tragedia en la provincia de Córdoba. Un minibús que trasladaba a 16 niñas de un equipo de fútbol infantil chocó contra un automóvil en una ruta provincial, en un siniestro que dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.
Choque en Córdoba: un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol infantil chocó con un auto
El siniestro ocurrió en una ruta de la provincia de Córdoba cuando un minibús que transportaba a 16 niñas que regresaban de disputar un partido de fútbol colisionó con un automóvil. Las menores sufrieron distintas lesiones, mientras que las dos personas que viajaban en el otro vehículo fallecieron en el lugar.
Las víctimas fatales eran los ocupantes del vehículo de menor porte, mientras que las jugadoras y los adultos que viajaban con ellas recibieron asistencia médica y, en su mayoría, presentaban lesiones de distinta consideración.
Cómo ocurrió el accidente
El hecho se registró durante la mañana, cuando el minibús regresaba de un encuentro deportivo con las jugadoras a bordo. Por causas que aún son materia de investigación, el transporte colisionó con un automóvil que circulaba por el mismo corredor vial.
Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes del auto murieron en el lugar. En tanto, las niñas, el conductor del minibús y los adultos que las acompañaban fueron asistidos por equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar del siniestro.
Tras el accidente se desplegó un importante operativo que incluyó ambulancias, bomberos, personal policial y agentes de seguridad vial. Varias de las menores fueron derivadas a distintos centros de salud para ser evaluadas, aunque las primeras informaciones indicaron que la mayoría presentaba golpes y traumatismos que no comprometían su vida.
Las autoridades también trabajaron para contener a las familias de las jugadoras, que fueron notificadas mientras avanzaban las tareas de rescate y asistencia en la zona del siniestro.
La investigación y el estado de las niñas
La Fiscalía interviniente ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Entre las medidas dispuestas figuran el relevamiento de huellas sobre la calzada, el análisis de los vehículos involucrados y la toma de declaraciones a testigos y sobrevivientes.
Las primeras actuaciones buscan determinar factores como las condiciones de circulación, la visibilidad al momento del hecho y la eventual intervención de terceros. Hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales sobre las causas del accidente.
Respecto del grupo de futbolistas, las autoridades sanitarias informaron que todas las menores recibieron atención médica preventiva.
Algunas permanecieron en observación debido a los golpes sufridos durante el impacto, mientras que otras fueron dadas de alta tras los controles correspondientes. Ninguna presentaba lesiones de gravedad, según los reportes médicos difundidos durante la jornada.
El episodio generó conmoción en la comunidad deportiva vinculada al fútbol infantil, especialmente entre familiares, entrenadores y clubes que seguían la actividad del equipo. Diversas instituciones expresaron su acompañamiento a las familias afectadas y manifestaron su pesar por las dos víctimas fatales.
Mientras tanto, el tránsito en el sector permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y el retiro de los vehículos siniestrados. Recién una vez finalizadas las tareas de relevamiento, la circulación pudo restablecerse de manera normal.
La causa continúa bajo investigación y las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias técnicas para reconstruir con precisión la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.