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Detuvieron en Balcarce a un joven de 26 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

La investigación comenzó a partir de una alerta internacional que detectó actividad vinculada con la difusión de material de abuso sexual infantil desde una conexión ubicada en la ciudad bonaerense. Durante un allanamiento fueron secuestrados teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados por la Justicia.

El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los aspectos centrales de la investigación.El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los aspectos centrales de la investigación.
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Un joven de 26 años fue detenido en la ciudad bonaerense de Balcarce en el marco de una investigación judicial por la presunta distribución de material de abuso sexual infantil a través de internet.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia luego de una pesquisa iniciada a partir de un reporte emitido por un organismo internacional especializado en la detección de este tipo de delitos.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron equipos informáticos y dispositivos de almacenamiento que serán sometidos a pericias para determinar el alcance de la actividad investigada.

Durante un allanamiento fueron secuestrados teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados por la Justicia.Durante un allanamiento fueron secuestrados teléfonos, computadoras

Una investigación iniciada por una alerta internacional

La causa tuvo su origen en noviembre de 2025, cuando el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo de Estados Unidos dedicado a combatir la explotación sexual de niños y adolescentes, emitió un reporte tras detectar actividad sospechosa vinculada con la posible distribución de material de abuso sexual infantil desde una conexión radicada en Argentina.

Ese informe fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que dio intervención a la Justicia bonaerense y a los investigadores especializados en ciberdelitos.

A partir de esa información, efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Balcarce realizaron tareas de inteligencia para identificar el domicilio desde donde se habrían originado las conexiones denunciadas.

Los investigadores también trabajaron sobre los perfiles de usuario reportados y reunieron distintos elementos probatorios que permitieron avanzar con la causa.

El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los aspectos centrales de la investigación.El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los aspectos centrales de la investigación.

Con las pruebas obtenidas, el fiscal Rodolfo Moure solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente, a cargo del juez Daniel De Maro. La medida fue autorizada y se concretó en una vivienda de Balcarce, donde fue identificado el sospechoso y se procedió a su detención.

Durante el operativo fueron secuestrados teléfonos celulares, computadoras, discos rígidos, pendrives y otros dispositivos de almacenamiento digital.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser sometido a pericias informáticas que permitan determinar si existió almacenamiento, intercambio o distribución de archivos y establecer la dimensión de la actividad investigada.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales una vez que concluyan los análisis técnicos sobre los equipos incautados.

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Las pericias serán clave para determinar el alcance de la causa

El análisis de los dispositivos electrónicos será uno de los aspectos centrales de la investigación.

Los especialistas en informática forense deberán establecer la cantidad de archivos almacenados, su origen, las plataformas utilizadas para compartirlos y si existieron contactos con otros usuarios o posibles conexiones con investigaciones similares en el país o en el exterior.

Este tipo de causas suele comenzar gracias a reportes generados por plataformas tecnológicas o por organismos internacionales como el NCMEC, que detectan la circulación de contenido ilegal en servicios digitales.

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Esos informes son enviados a las autoridades competentes de cada país, que desarrollan investigaciones para identificar a los responsables mediante el análisis de direcciones IP, cuentas de usuario y registros informáticos.

En Argentina, las pesquisas por delitos vinculados con la explotación sexual infantil en entornos digitales involucran el trabajo coordinado entre fiscalías especializadas, fuerzas de seguridad y organismos internacionales.

La cooperación entre distintas jurisdicciones resulta fundamental debido a que las plataformas utilizadas para compartir archivos suelen operar en diferentes países y almacenar información en servidores ubicados fuera del territorio nacional.

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En el caso de Balcarce, los resultados de las pericias permitirán definir la calificación legal definitiva y determinar si existieron otras personas involucradas. Mientras tanto, el joven detenido permanece a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para reconstruir la actividad registrada en los dispositivos secuestrados.

Las autoridades recordaron que la detección temprana y la cooperación internacional son herramientas fundamentales para combatir este tipo de delitos en internet.

También señalaron que la información obtenida durante las pericias puede resultar determinante para identificar nuevas conexiones y profundizar otras investigaciones relacionadas con la circulación de material de abuso sexual infantil.

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