Se investiga

Detuvieron en Balcarce a un joven de 26 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

La investigación comenzó a partir de una alerta internacional que detectó actividad vinculada con la difusión de material de abuso sexual infantil desde una conexión ubicada en la ciudad bonaerense. Durante un allanamiento fueron secuestrados teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán peritados por la Justicia.