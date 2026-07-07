Una mujer de 84 años fue encontrada asesinada en su casa de la ciudad de Córdoba y la Justicia investiga si el crimen ocurrió en el marco de un robo. La víctima fue identificada como María Cristina González, quien fue hallada sin vida durante la noche del lunes en una vivienda ubicada en barrio Ameghino Sur.
Hallaron asesinada a golpes a una mujer de 84 años dentro de su casa en Córdoba
La mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en barrio Ameghino Sur. Los investigadores analizan sus últimos movimientos y buscan determinar el móvil del crimen.
El caso comenzó a investigarse luego de que un vecino alertara a la Policía porque no veía a la jubilada desde el viernes. Además, había notado un fuerte olor a gas proveniente del domicilio situado sobre calle Uritorco al 3600.
Ante el aviso, personal de Bomberos ingresó al inmueble y encontró el cuerpo de la mujer debajo de una cama, dentro de una de las habitaciones. A partir de ese momento se desplegó un operativo para determinar qué ocurrió y establecer cuándo habría ocurrido el ataque.
La principal hipótesis
De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la principal sospecha apunta a que González fue asesinada varios días antes de ser encontrada. Los peritos detectaron múltiples golpes y lesiones en la zona de la nuca, además de rastros de sangre en distintos sectores de la vivienda.
Aunque la casa no presentaba signos evidentes de desorden, una situación llamó la atención de los investigadores: el teléfono celular de la víctima no estaba en el lugar. Ese elemento es considerado clave para reconstruir sus últimos momentos y conocer quién pudo haber tenido contacto con ella antes del asesinato.
Una de las líneas de investigación apunta a que el dispositivo podría haber sido utilizado para responder mensajes y generar la impresión de que la mujer continuaba con vida. Según trascendió, un vecino había intentado comunicarse con ella para saber si necesitaba ayuda y recibió respuestas en las que indicaba que se encontraba acompañada por familiares.
Querida por sus vecinos
Mientras avanzan las pericias, los investigadores también buscan reconstruir la vida cotidiana de la víctima a través de los testimonios de personas cercanas. Vecinos del barrio describieron a González como una mujer muy apreciada y solidaria.
Quienes la conocían señalaron que tenía la costumbre de ayudar a personas en situación de calle y brindarles asistencia cuando lo necesitaban.
La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 2, Turno 1, que ordenó distintas medidas para esclarecer el hecho. Entre ellas se encuentran la realización de pericias en la vivienda, la autopsia y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.
Hasta el momento, no hay personas detenidas por el crimen. Los investigadores continúan trabajando para identificar a los responsables y determinar con precisión cuál fue el motivo del ataque.