Intento de femicidio

Santiago del Estero: un hombre baleó a su pareja, creyó que había muerto y luego se suicidó

La víctima, de 46 años, recibió cuatro disparos y permanece internada en estado crítico tras ser operada. El agresor fue hallado muerto dentro de la vivienda y la Justicia investiga el caso como un presunto intento de femicidio seguido de suicidio.