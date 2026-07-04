Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta, dos de los detenidos en la causa por el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fueron trasladados a la cárcel de Cruz del Eje.
Trasladaron a dos acusados por el crimen de Agostina Vega a la cárcel de Cruz del Eje
Los imputados fueron derivados por razones de seguridad y permanecerán aislados mientras avanza la investigación por el asesinato de la adolescente de 14 años.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, ambos permanecían alojados en el penal de Bouwer, pero fueron derivados por motivos de seguridad. En ese sentido, señalaron que la decisión se tomó porque "acá se los iban a comer crudos".
Permanecerán aislados
Barrelier, acusado como presunto autor del crimen, enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Por su parte, Fassetta está imputado por encubrimiento agravado.
Las fuentes indicaron que ambos internos permanecen completamente aislados del resto de la población carcelaria, no tienen contacto entre sí y son controlados de manera permanente por el personal penitenciario.
La situación de los otros imputados
El fiscal Raúl Garzón ya había dictado la prisión preventiva para Barrelier, Fassetta y Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según la investigación, habría sido utilizado para descartar el cuerpo de la víctima. Andreani también fue administradora del bar Wachitas, lugar donde presuntamente se ejercía la prostitución.
En tanto, Marianela Palmero, la cuarta detenida en la causa e imputada por encubrimiento doblemente calificado, optó por abstenerse de declarar y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
Nuevos allanamientos en Wachitas
Mientras continúa la investigación, este viernes se realizaron nuevos allanamientos en el bar Wachitas. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, quienes ingresaron al establecimiento en busca de nuevas pruebas que puedan aportar al esclarecimiento del caso.