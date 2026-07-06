Daiana Merdes “Pili” Arber fue asesinada a balazos entre la mañana y la siesta del jueves 25 de junio pasado en la ciudad de Santa Fe. El asesino le disparó con un arma larga calibre .22 y cuatro proyectiles impactaron en su cuerpo. Luego, el cadáver fue “descartado” adentro de una bolsa de consorcio en un basural de Villa Oculta, “entre residuos y malezas”. Por el crimen, fue arrestado poco después un hombre al que ella conocía. Este sujeto fue imputado este lunes como autor de femicidio y por la tenencia de una granada.
Imputaron al acusado de asesinar a “Pili” Arber y se conocieron algunos detalles de la investigación
La mujer, que era mamá de cuatro hijos menores de edad, murió por cuatro disparos de arma de fuego: uno en la cabeza, otro en el tórax y dos en el abdomen. El ataque se habría producido en el interior de la vivienda del detenido, con quien ella tenía algún tipo de relación.
La atribución delictiva fue realizada en los tribunales de la capital provincial por la fiscal del caso, la doctora Laura Gerard, ante el juez Sergio Ariel Carraro.
"Justicia"
Primero, antes de que ingrese a la sala el acusado, habló la hermana de Daiana, quien exigió “justicia”. Ella llegó a Santa fe junto con amigas, que la acompañaron desde Nelson, donde residen. De allí también era oriunda la víctima, que era mamá de cuatro hijos, de 17,15,13, y 11 años.
La fiscal imputó a Lautaro H. por femicidio y también por tenencia de explosivos, porque el día de su arresto tenía una granada en su poder. El artefacto estaba en condiciones de estallar.
Este hombre tiene 32 años y dijo ante el magistrado ser contratista en tareas de construcción y que cursaba el segundo año de una tecnicatura en la carrera de Maestro Mayor de Obras.
En la audiencia, su abogado, el defensor público Javier Casco, le aconsejó no hacer uso de la palabra. “Estoy tranquilo por mi inocencia”, se le escuchó decir apenas ingresó.
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó la autoría de dos hechos.
Delitos
En primer lugar, hizo referencia al crimen de Daiana. Dijo que Lautaro H. la mató entre las 5 y las 14 del jueves 25 de junio pasado, que le disparó con un arma larga calibre .22. Dos proyectiles impactaron en su vientre, otro en el tórax y un cuarto en la cabeza.
Para la fiscal, el asesinato tuvo lugar en la casa del imputado, en la cuadra de calle Padre Catena al 4500. “Actuó con extrema violencia, aprovechando la extrema vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima”, enfatizó.
Al día siguiente -siempre en base a la hipótesis de los investigadores- Lautaro H. colocó el cadáver de Daiana adentro de una bolsa de consorcio de gran tamaño y luego la descartó en un basural cercano, donde fue hallada al domingo siguiente por una persona que recorría el lugar.
Luego, explicó que durante el allanamiento en el que fue aprehendido, Lautaro H. tenía en su poder una granada apta para ser utilizada y por ello le atribuye la tenencia de artefacto explosivo.
La audiencia de medidas cautelares, en la que la fiscalía solicitará la prisión preventiva del imputado se realizará el próximo miércoles, en horario a confirmar.