Santa Fe

Imputaron al acusado de asesinar a “Pili” Arber y se conocieron algunos detalles de la investigación

La mujer, que era mamá de cuatro hijos menores de edad, murió por cuatro disparos de arma de fuego: uno en la cabeza, otro en el tórax y dos en el abdomen. El ataque se habría producido en el interior de la vivienda del detenido, con quien ella tenía algún tipo de relación.