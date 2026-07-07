La investigación por el homicidio de Walter Alvarenque, el hombre de 50 años que murió el lunes tras ser apuñalado frente a su vivienda de barrio Chalet, registró un importante avance en las últimas horas con la detención del principal sospechoso del ataque.
Detuvieron a un adolescente por el crimen de barrio Chalet; fue identificado por las cámaras de calle
La Policía de Investigaciones identificó al principal sospechoso mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y lo puso a disposición de la Justicia pocas horas después del homicidio de Walter Alvarenque. El móvil del ataque continúa bajo investigación y la Fiscalía aún trabaja para establecer las circunstancias que derivaron en el hecho.
Se trata de un adolescente en conflicto con la ley penal, cuya aprehensión fue concretada por personal de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una pesquisa desarrollada durante las primeras horas posteriores al crimen.
La novedad fue confirmada este martes por el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, quien destacó que el resultado fue producto del trabajo investigativo realizado sobre distintos registros de videovigilancia y otras evidencias reunidas en la escena del hecho.
"La detención fue fruto de una investigación y no de una casualidad", sostuvo el funcionario al informar sobre el procedimiento.
El crimen ocurrió durante la madrugada del lunes sobre calle Gaboto al 1000, en barrio Chalet. Allí, por causas que todavía son materia de investigación, Walter Alvarenque fue atacado con un arma blanca cuando se encontraba frente a su domicilio.
Cuando personal del SIES 107 llegó al lugar encontró a la víctima tendida sobre la vereda con graves heridas cortantes en la espalda y la región del glúteo. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital José María Cullen, donde falleció pocas horas después debido a la gravedad de las lesiones.
En las primeras horas de la investigación, familiares de Alvarenque señalaron que la víctima no tenía consigo la billetera y plantearon la posibilidad de que el ataque se hubiera producido durante un intento de robo. Esa hipótesis continúa siendo una de las líneas de trabajo de la Fiscalía, aunque hasta el momento no fue confirmada oficialmente.
Registros clave
De acuerdo con lo informado por Galfrascoli, la identificación del sospechoso fue posible gracias al análisis de cámaras de videovigilancia que permitieron reconstruir parte de la secuencia ocurrida durante la madrugada.
Ese trabajo, realizado por investigadores de la División Homicidios, permitió individualizar rápidamente al presunto autor y ponerlo a disposición de la Justicia.
El funcionario remarcó que, si bien existen investigaciones por homicidios que demandan semanas o incluso meses para reunir pruebas suficientes, en este caso la tarea coordinada entre los investigadores y la Fiscalía permitió avanzar en cuestión de horas.
Investigación abierta
Pese a la detención, los investigadores aclararon que el móvil del homicidio todavía no fue establecido.
La causa permanece en manos del fiscal interviniente, quien deberá determinar si el crimen estuvo vinculado a un intento de robo, a un conflicto previo entre las partes o a otra circunstancia que aún no logró ser acreditada.
El adolescente será llevado en las próximas horas a la audiencia correspondiente prevista por el régimen penal juvenil, donde la Fiscalía expondrá las evidencias reunidas hasta el momento y solicitará las medidas cautelares que considere pertinentes.
Con la aprehensión del sospechoso, la investigación ingresa ahora en una nueva etapa, orientada a consolidar la prueba obtenida durante las primeras horas posteriores al crimen y esclarecer definitivamente las circunstancias que derivaron en la muerte de Walter Alvarenque, en un hecho que se convirtió en el segundo homicidio registrado en la ciudad de Santa Fe en menos de veinticuatro horas.