Santa Fe

Detuvieron a un adolescente por el crimen de barrio Chalet; fue identificado por las cámaras de calle

La Policía de Investigaciones identificó al principal sospechoso mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y lo puso a disposición de la Justicia pocas horas después del homicidio de Walter Alvarenque. El móvil del ataque continúa bajo investigación y la Fiscalía aún trabaja para establecer las circunstancias que derivaron en el hecho.