Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular parte del grupo de delincuentes que desde hacía semanas era seguido por una serie de robos calificados perpetrados en Santo Tomé bajo una modalidad reiterada: desplazamientos en motocicleta, utilización de armas de fuego y ataques rápidos contra las víctimas.
Cayó un sospechoso por una seguidilla de robos cometidos por motochorros en Santo Tomé
La Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en Sauce Viejo y detuvo a un joven de 22 años señalado como integrante del grupo que protagonizaba robos calificados utilizando motocicletas y armas de fuego. También secuestraron ropa y otros elementos que serán incorporados a la investigación judicial.
El resultado de esa pesquisa derivó en tres allanamientos concretados en distintos puntos de Sauce Viejo, donde fue detenido un joven de 22 años y se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa.
Los procedimientos fueron ejecutados por personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI bajo directivas del Ministerio Público de la Acusación.
Los resultados fueron presentados este martes en el hall del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia por el director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, acompañado por la jefa de la Policía de Investigaciones, Eva Cainelli.
Según se informó, la causa forma parte de una investigación orientada a esclarecer distintos robos calificados registrados en jurisdicción de Santo Tomé, cuyos autores actuaban de manera reiterada utilizando motocicletas como medio de movilidad y armas de fuego para reducir a las víctimas.
Nueve allanamientos
Los operativos no se limitaron únicamente a Sauce Viejo. En forma simultánea también se realizaron seis procedimientos en Laguna Paiva, en el marco de otra investigación por delitos contra la propiedad.
En total fueron nueve allanamientos que dejaron como saldo tres personas detenidas —una en Sauce Viejo y dos en Laguna Paiva— además de dos aprehendidos que posteriormente recuperaron la libertad.
Durante las requisas también fueron secuestrados distintos elementos de prueba que serán incorporados a las investigaciones judiciales.
Violencia como denominador común
Galfrascoli explicó que las causas investigadas tienen un mismo rasgo: la utilización sistemática de violencia sobre las personas y sobre los bienes.
Los hechos atribuidos incluyen robos cometidos mediante el uso de armas de fuego, además de modalidades como entraderas, escruches y asaltos perpetrados por delincuentes que se movilizaban en motocicletas.
No obstante, el funcionario evitó calificar jurídicamente a los sospechosos como una organización criminal.
"Desde el punto de vista penal no corresponde hablar de una banda ni de una organización criminal. Sí podemos afirmar que se trata de personas que cometieron delitos reiteradamente y con modalidades similares", sostuvo.
De acuerdo con la información oficial, los sospechosos actuaban generalmente en grupo y concentraban su accionar en las zonas de Sauce Viejo y Santo Tomé, mientras que la investigación desarrollada en Laguna Paiva respondió exclusivamente a hechos ocurridos en esa localidad.
Antecedentes
Durante la conferencia también se indicó que los detenidos poseen antecedentes penales por distintos delitos vinculados principalmente a hechos violentos, entre ellos portación de armas de fuego, tentativas de robo y otros ilícitos contra la propiedad.
Las autoridades señalaron que la evidencia secuestrada durante los allanamientos será incorporada a las audiencias imputativas previstas para los próximos días, instancia en la que la Fiscalía formalizará las acusaciones y solicitará las medidas cautelares correspondientes.