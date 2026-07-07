Allanamientos

Cayó un sospechoso por una seguidilla de robos cometidos por motochorros en Santo Tomé

La Policía de Investigaciones realizó tres allanamientos en Sauce Viejo y detuvo a un joven de 22 años señalado como integrante del grupo que protagonizaba robos calificados utilizando motocicletas y armas de fuego. También secuestraron ropa y otros elementos que serán incorporados a la investigación judicial.