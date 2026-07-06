La Justicia condenó a prisión perpetua a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el asesinato de Fernando Pérez Algaba, el empresario y trader de criptomonedas cuyo cuerpo fue hallado descuartizado en Ingeniero Budge en julio de 2023.
Condenaron a prisión perpetua a los tres acusados por el asesinato de Fernando Pérez Algaba
Un jurado popular halló culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario de criptomonedas, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en Ingeniero Budge en 2023.
El veredicto fue dictado por un jurado popular tras el juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora. Los tres imputados fueron declarados culpables del delito de homicidio agravado.
El veredicto del jurado
Durante el debate, los acusados negaron haber participado del crimen y solicitaron ser absueltos o, en su defecto, ser juzgados únicamente por encubrimiento. Sin embargo, el jurado respaldó la acusación impulsada por la fiscal Marcela Dimundo.
La fiscalía sostuvo que el asesinato fue cometido con la participación premeditada de varias personas, por codicia y mediante el uso de un arma de fuego. La querella acompañó ese planteo y también pidió la pena máxima.
Cómo fue el crimen
Fernando Pérez Algaba, conocido como "Lechuga", desapareció entre el 18 y el 19 de julio de 2023. Días después, partes de su cuerpo fueron encontradas dentro de una valija, una mochila y bolsas de consorcio abandonadas en distintos sectores del Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge.
Según la investigación, el empresario fue convocado a una reunión en General Rodríguez con la promesa de cobrar una importante deuda en dólares. Allí habría sido asesinado y luego su cuerpo fue desmembrado para intentar ocultar el crimen.
La causa continúa
Además de los tres condenados, la investigación incluye a otros cuatro imputados que aún deberán afrontar un juicio ordinario. Se trata de Flavia Bomrad, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras.
El caso tuvo una amplia repercusión pública por la violencia del asesinato y por el complejo operativo que, de acuerdo con la acusación, fue desplegado para ocultar el crimen y dificultar la identificación de la víctima.