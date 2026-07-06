Crimen del trader

Condenaron a prisión perpetua a los tres acusados por el asesinato de Fernando Pérez Algaba

Un jurado popular halló culpables a Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil por el crimen del empresario de criptomonedas, cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en Ingeniero Budge en 2023.