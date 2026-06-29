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Comienza el juicio por el crimen de Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado

Tres imputados afrontarán el debate oral por jurados en Lomas de Zamora por homicidio agravado, mientras otros cuatro acusados serán juzgados en otro proceso.

El cuerpo del empresario fue hallado descuartizado en julio de 2023.El cuerpo del empresario fue hallado descuartizado en julio de 2023.
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El juicio por jurados por el asesinato de Fernando "Lechuga" Pérez Algaba, el empresario que fue hallado descuartizado en julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, comenzará este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora. En esta instancia serán juzgados tres de los principales acusados por el homicidio.

Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil enfrentarán el debate oral imputados por homicidio agravado por alevosía, codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.

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Las audiencias se desarrollarán entre las 8 y las 17 y, de acuerdo con la información judicial, se extenderán hasta el 9 de julio, fecha en la que podría conocerse el veredicto del jurado.

El resto de los acusados

La investigación también involucra a otros cuatro imputados que no participarán de este juicio por jurados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras.

Fernando Alejandro Pérez Algaba.Tres imputados serán juzgados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba.

Todos ellos afrontarán un juicio ordinario que también estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora. Sin embargo, ese proceso todavía no tiene una fecha definida para su inicio.

Cómo ocurrió el crimen

Según la acusación, Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de General Rodríguez, donde había concurrido con el objetivo de cobrar una deuda que mantenía con Maximiliano Pilepich.

La víctima es Fernando Pérez Algaba de 39 años.El veredicto del jurado popular se conocería el próximo 9 de julio.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el empresario recibió dos disparos y posteriormente su cuerpo fue descuartizado. Los restos fueron distribuidos en distintos puntos de un arroyo ubicado en el sur del conurbano bonaerense.

Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija. En un primer momento, una mujer trans fue imputada porque el equipaje era de su propiedad, aunque con el avance de la investigación fue sobreseída y quedó desvinculada de la causa.

La hipótesis

Para la querella, el móvil del crimen estuvo relacionado con una deuda de 200 mil dólares correspondiente a la venta de cuatro departamentos que la víctima reclamaba.

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La acusación sostiene que Pilepich y Vargas habrían planificado el homicidio, mientras que Bomrad habría llevado a Pérez Algaba hasta el lugar donde ocurrió el ataque.

Además, considera que Gil y Carrizo colaboraron en el traslado del cuerpo, mientras que el comisario Horacio Córdoba habría intervenido en el desmembramiento del cadáver y en el ocultamiento de los restos dentro de valijas, que luego fueron abandonadas en un arroyo de Ingeniero Budge.

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