Por segunda vez en el año

Robo y destrozos en la capilla San Benito Abad de Villa California

Delincuentes rompieron puertas, recorrieron todas las dependencias del edificio y se llevaron herramientas utilizadas en una obra de refacción. El templo no fue dañado, pero la comunidad deberá afrontar los costos de las reparaciones y reponer los elementos sustraídos.