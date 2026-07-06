Thiago Nahuel Pocovi, instructor de buceo de la empresa Freediving Patagonia, fue imputado este lunes por el delito de homicidio culposo en el marco de la investigación por la muerte de Sofía Devries, ocurrida en febrero en la ciudad de Puerto Madryn.
Imputaron al instructor de buceo por la muerte de una joven en Puerto Madryn
El proceso judicial avanza tras la muerte de Sofía Devries, de 23 años, durante una inmersión, donde se investiga la responsabilidad del instructor a cargo de la excursión de buceo.
La audiencia se desarrolla desde las 10.30 y es encabezada por la jueza penal Marcela Alejandra Pérez Bogado, con la participación del acusado de manera virtual, ya que reside en la provincia de Buenos Aires.
La investigación
De acuerdo con la investigación fiscal, la joven de 23 años falleció el 16 de febrero durante una excursión de buceo en aguas profundas. El instructor, certificado por la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), estaba a cargo de un grupo de siete buceadores que se dirigía hacia el parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu.
Condiciones de la inmersión
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal de Chubut, al momento de la inmersión la visibilidad en el agua era extremadamente reducida, lo que habría impedido un control adecuado sobre el grupo. A pesar de esas condiciones, la actividad continuó.
En ese contexto, Sofía Devries y su pareja quedaron sin supervisión directa en el fondo del mar. Allí, la joven comenzó a presentar signos de malestar, se quitó el regulador y, durante el intento de asistencia de su acompañante, quedó sin suministro de aire.
Resultado de la autopsia
El informe forense determinó que no existieron signos de intervención de terceros y que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión. El cuerpo fue hallado días después tras un operativo de búsqueda realizado por la Prefectura Naval en la zona de Punta Cuevas.
La imputación
La acusación, presentada por el fiscal Alex Williams junto al funcionario Juan Pablo Santos, sostiene que la actuación del instructor habría incumplido protocolos y normas de seguridad aplicables a la actividad de buceo.
El hecho fue encuadrado provisoriamente como homicidio culposo, figura que contempla la muerte causada por negligencia, imprudencia o falta de deber de cuidado.
Durante la audiencia, la fiscalía comunicará formalmente los cargos y solicitará la apertura de la investigación penal preparatoria, etapa en la que se reunirá nueva prueba de cara a una eventual acusación y juicio oral.