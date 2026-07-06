Violencia

Murió un hombre apuñalado en barrio Chalet: es el segundo homicidio en menos de 24 horas

Walter Alvarenque, de 50 años, falleció este lunes en el hospital Cullen luego de haber sido atacado con un arma blanca durante la madrugada frente a su vivienda de calle Gaboto al 1000. Familiares sostienen que pudo tratarse de un intento de robo. El hecho ocurrió menos de un día después del asesinato de un hombre en barrio San Lorenzo.