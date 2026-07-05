Homicidio

Mataron a balazos a un hombre en barrio San Lorenzo de Santa Fe

La víctima, identificada como Pablo Adrián Coronel, de 37 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen tras resultar gravemente herida durante un ataque ocurrido este domingo en calle Entre Ríos al 4600. El presunto agresor está identificado y la principal hipótesis apunta a un conflicto intrafamiliar.