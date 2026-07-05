La intensa búsqueda de una adolescente de 15 años que había desaparecido en el barrio porteño de Belgrano tuvo un desenlace favorable este sábado, cuando personal de la Policía de la Ciudad logró localizarla en buen estado de salud en Villa Lugano.
Encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que era buscada en Belgrano
La joven había desaparecido el viernes por la noche cuando regresaba a su casa desde la vivienda de una amiga. Fue localizada por la Policía de la Ciudad en un hipermercado de Villa Lugano y, según informó la fiscalía, no habría sido víctima de ningún delito.
Tras ser encontrada, la menor fue trasladada a una dependencia policial para reencontrarse con sus padres, mientras la Justicia informó que, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas, no existen indicios de que haya sido víctima de un delito.
Cómo fue la desaparición y el operativo de búsqueda
La adolescente había sido vista por última vez durante la tarde del viernes, luego de retirarse de la casa de una amiga en el barrio de Belgrano. Según reconstruyeron los investigadores, alrededor de las 19 fue registrada por cámaras de seguridad en la intersección de las calles Cuba y Sucre, mientras emprendía el regreso a su domicilio.
Su familia mantuvo un último intercambio de mensajes por WhatsApp cerca de las 19.50. Poco después dejó de responder llamadas y mensajes, mientras que la última conexión registrada en su teléfono celular fue a las 20.06.
Ante la falta de novedades, sus padres realizaron la denuncia en la Comisaría Vecinal 13C de la Policía de la Ciudad, lo que dio inicio a una causa por averiguación de paradero.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4, conducida por el fiscal Carlos Alberto Vasser, con la intervención de la División Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.
Desde el primer momento se ordenó el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testimonios y distintas medidas para reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición.
La difusión de su búsqueda tuvo amplia repercusión en redes sociales y medios de comunicación, donde familiares, amigos y vecinos compartieron fotografías e información para colaborar con el operativo.
Las autoridades insistieron durante esas horas en la importancia de aportar cualquier dato que pudiera ayudar a establecer su ubicación.
Uno de los elementos que terminó siendo determinante para la investigación fue el análisis de la aplicación de transporte utilizada por la joven. Ese rastreo permitió a los investigadores reconstruir parte de su recorrido y orientar las tareas hacia otro sector de la ciudad, una pista que finalmente resultó clave para localizarla.
Dónde fue encontrada y qué informó la Justicia
La adolescente fue hallada al mediodía del sábado en un hipermercado ubicado sobre la avenida Cruz y Escalada, en el barrio porteño de Villa Lugano. Al momento del hallazgo se encontraba junto a su novio, según indicaron fuentes policiales.
Luego de ser identificada por efectivos de la División Delitos contra la Niñez y Adolescencia, la joven fue trasladada a una dependencia policial para concretar el reencuentro con sus padres y cumplir con las actuaciones judiciales previstas para este tipo de casos.
Tras el hallazgo, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 4 emitió un comunicado oficial en el que confirmó que la adolescente fue localizada "sana y salva" y que, de acuerdo con las primeras constataciones realizadas durante la investigación, "no habría sido víctima de delito alguno".
El organismo también solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía dejar de difundir las imágenes y los avisos de búsqueda para preservar la identidad, la privacidad y los derechos de la menor.
Las autoridades no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que permaneció fuera de su hogar ni sobre los motivos de su ausencia, ya que la investigación continúa bajo reserva debido a que se trata de una persona menor de edad. Tampoco trascendieron detalles sobre las declaraciones que prestará la adolescente ante la Justicia.
El caso volvió a poner de relieve la importancia de realizar la denuncia de manera inmediata cuando una persona desaparece. Tanto el Ministerio Público Fiscal como las fuerzas de seguridad recordaron que en Argentina no existe ninguna norma que obligue a esperar 12, 24 o 48 horas para denunciar una desaparición.
Por el contrario, las primeras horas suelen ser determinantes para orientar la búsqueda y aumentar las posibilidades de una rápida localización.
Con la aparición de la adolescente, el operativo fue dado por concluido y la causa continuará únicamente para completar las actuaciones correspondientes y determinar con precisión las circunstancias de su alejamiento, aunque, según la información oficial disponible hasta el momento, no se detectaron elementos que permitan presumir la comisión de un hecho delictivo.