Operativo de búsqueda

Encontraron sana y salva a la adolescente de 15 años que era buscada en Belgrano

La joven había desaparecido el viernes por la noche cuando regresaba a su casa desde la vivienda de una amiga. Fue localizada por la Policía de la Ciudad en un hipermercado de Villa Lugano y, según informó la fiscalía, no habría sido víctima de ningún delito.