El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia de Mendoza actualizó el monto de la recompensa destinada a obtener información sobre el paradero del abogado Nataniel Ricardo Guzmán, desaparecido desde hace más de tres años, cuando fue visto por última vez en enero de 2023.
Aumentaron la recompensa por un abogado desaparecido en Mendoza desde 2023
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza dispuso una actualización del monto destinado a ubicar al abogado Nataniel Ricardo Guzmán, visto por última vez en enero de 2023.
La medida fue informada en las últimas horas por el Ministerio Público Fiscal provincial, que precisó que el incentivo económico estará dirigido a toda persona que aporte datos relevantes para el avance de la causa.
Investigación activa desde 2023
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional. Según consta en el expediente, la última comunicación conocida del abogado se registró el 27 de enero de 2023, cuando mantuvo contacto por WhatsApp en horas del mediodía.
En el marco de la investigación, también se incorporaron registros aportados por la empresa de telefonía, a partir de los cuales se obtuvieron datos sobre las últimas conexiones del dispositivo del abogado.
Uno de esos registros corresponde al 2 de febrero de 2023 a las 19:48, cuando una señal fue captada por una antena ubicada en la zona de Canota, en la localidad de Villavicencio, departamento de Las Heras.
Monto de la recompensa
Ante la falta de novedades sobre su paradero, las autoridades resolvieron actualizar la recompensa, que ahora asciende a 12.500.000 pesos. El incentivo económico busca estimular la colaboración de la ciudadanía con información que pueda contribuir a esclarecer el caso.
Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que el pago de la recompensa estará sujeto a la calidad y utilidad de los datos aportados, los cuales deberán ser verificados por la autoridad judicial o fiscal interviniente.
Canales para aportar información
Las autoridades recordaron que cualquier persona que posea datos relevantes puede comunicarse de forma anónima a las líneas habilitadas por la investigación.
- 0800-222-7627
- 2613857138
- 348-7844 / 348-7845 / 348-7846
La causa continúa en investigación mientras se mantienen los esfuerzos para determinar el paradero del abogado desaparecido.