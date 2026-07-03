El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el ofrecimiento de una recompensa para obtener información sobre el paradero de un jubilado desaparecido hace varios meses en el partido bonaerense de Moreno.
Ofrecen $5 millones de recompensa por un jubilado desaparecido en Buenos Aires
El Ministerio de Seguridad dispuso una suma económica para colaborar con la búsqueda de un hombre mayor ausente desde fines de 2025 en el conurbano bonaerense, mientras continúan las actuaciones judiciales para dar con su paradero.
Se trata de José Encina González, de 79 años y nacionalidad paraguaya, visto por última vez el 17 de diciembre de 2025 cuando salió de su domicilio en la calle Bécquer al 10.480. En el marco de la investigación también fue registrado en las inmediaciones de un kiosco de la zona, con buzo gris, gorra del mismo color y pantalón negro.
Búsqueda y actuaciones judiciales
La Resolución 607/2026, publicada en el Boletín Oficial, detalla que desde la denuncia se realizaron múltiples actuaciones por averiguación de paradero y se activaron los protocolos de búsqueda desde la Comisaría de Moreno Seccional Cuarta, sin resultados positivos hasta el momento.
La investigación analiza la hipótesis de que el hombre podría haber sido víctima de un delito contemplado en la Ley 26.538, lo que motivó el pedido de reforzar la búsqueda mediante una recompensa.
Pedido de recompensa
Luego de más de seis meses sin novedades, la Justicia solicitó la intervención del Ministerio de Seguridad Nacional para ampliar las herramientas de búsqueda.
En ese marco, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo de la fiscal María Verónica Pitella, pidió el otorgamiento de una recompensa para quienes aporten datos útiles sobre su paradero.
El requerimiento fue realizado mediante un oficio fechado el 14 de mayo de 2026, dirigido a reforzar la investigación en curso.
Características del jubilado
Las autoridades difundieron las características físicas de José Encina González para facilitar su identificación: contextura delgada, tez trigueña, estatura aproximada de 1,70 metros, cabello corto lacio y canoso, ojos marrones, peso estimado entre 70 y 80 kilos, cicatriz en una de las rodillas, dificultad para caminar y habla en guaraní.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, confirmó el ofrecimiento de una recompensa de 5 millones de pesos dentro del territorio argentino para quienes aporten información relevante que permita dar con el paradero del jubilado.