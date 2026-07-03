Pedido de paradero

Ofrecen $5 millones de recompensa por un jubilado desaparecido en Buenos Aires

El Ministerio de Seguridad dispuso una suma económica para colaborar con la búsqueda de un hombre mayor ausente desde fines de 2025 en el conurbano bonaerense, mientras continúan las actuaciones judiciales para dar con su paradero.