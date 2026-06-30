Un importante operativo de búsqueda continúa en el Parque Nacional Iguazú para localizar a Mariano Ariel Sierra, un turista de 41 años oriundo de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, cuyo paradero se desconoce desde el domingo.
Intensa búsqueda de un turista desaparecido en las Cataratas del Iguazú
Tras hallar sus pertenencias sobre una pasarela hacia la Garganta del Diablo, las autoridades investigan si el hombre de 41 años cayó al río y mantienen el operativo.
La principal hipótesis que analizan los investigadores indica que el hombre podría haberse arrojado al río Iguazú, luego de que guardaparques encontraran varias de sus pertenencias sobre la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.
Hallazgo de sus pertenencias
El operativo se activó el domingo por la mañana, cuando personal del Parque Nacional encontró documentación personal, un teléfono celular, $40.000 en efectivo, prendas de vestir y otros objetos pertenecientes al turista.
Entre los elementos recuperados también apareció un manuscrito, aparentemente escrito en inglés, que fue secuestrado para su análisis. El documento presentaba signos de haber estado en contacto con el agua, por lo que quedó bajo estudio de la Policía Científica.
A partir de ese hallazgo, las autoridades pusieron en marcha el protocolo de búsqueda correspondiente.
El operativo por tierra y agua
Las tareas son coordinadas por la Policía de Misiones y la Prefectura Naval Argentina, bajo las directivas del Poder Judicial.
Mientras efectivos recorren senderos y distintos sectores de la selva, embarcaciones patrullan el río Iguazú en busca de cualquier indicio que permita dar con el hombre desaparecido.
Las primeras averiguaciones determinaron que Sierra había ingresado al Parque Nacional Iguazú al mediodía del sábado y que se alojaba en un hotel de Puerto Iguazú desde el 25 de junio.
Las condiciones que complican la búsqueda
El operativo enfrenta dificultades debido al elevado caudal del río Iguazú, que supera el doble de su nivel habitual en el sector de la Garganta del Diablo.
A esa situación se suman las características geográficas de la zona, considerada una de las más complejas dentro del parque para realizar tareas de rastrillaje.
Hasta el momento, el despliegue no arrojó resultados positivos y las autoridades mantienen la búsqueda por tierra y por agua.