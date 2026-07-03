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Búsqueda y recompensa

El Gobierno de San Luis actualizó la imagen de Guadalupe Lucero

Se empezó con el recambio de la cartelería destinada a la búsqueda de la menor, quien hoy tiene 10 años.

Guadalupe Lucero está desaparecida desde junio de 2021.Guadalupe Lucero está desaparecida desde junio de 2021.
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El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Seguridad provincial, actualizó la imagen de Guadalupe Lucero, la niña que está desaparecida desde junio de 2021. En la actualidad hay una recompensa total de $40 millones para quien aporte información de suma importancia para dar con el paradero de la menor.

Guadalupe Lucero está desaparecida desde junio de 2021.Guadalupe Lucero desapareció cuando tenía cinco años.

En las últimas horas las autoridades provinciales anunciaron la actualización de la fisonomía de Guadalupe con el objetivo de representar en la imagen cómo se encontraría la niña a cinco años de su desaparición.

Los nuevos afiches incluyen, además de la actualización, el monto unificado de la recompensa ofrecida para quienes aporten datos que permitan dar con su paradero. Actualmente, la recompensa asciende a $40 millones, integrada por los $20 millones dispuestos por el ministerio de Seguridad de la Nación y otros $20 millones otorgados por el Gobierno de San Luis.

Mirá tambiénGuadalupe Lucero: aumentan a $20 millones la recompensa para encontrar a la niña desaparecida

De los diversos operativos que se desarrollan participan efectivos de la Policía de la provincia, quienes distribuirán el material en dependencias policiales, puestos limítrofes de San Luis y destacamentos de las provincias de Mendoza, Córdoba, La Pampa, La Rioja y San Juan, con el acompañamiento de las fuerzas federales que integran el Comando Unificado San Luis.

Guadalupe Lucero está desaparecida desde junio de 2021.Guadalupe Lucero está desaparecida desde junio de 2021.

Asimismo, personal del Servicio Penitenciario Provincial, aspirantes a Agentes de Policía y a Subayudantes Penitenciarios del Instituto Superior de Seguridad Pública ‘Coronel Juan Pascual Pringles’, e integrantes de Prevención Ciudadana colaboran con la distribución y colocación de los nuevos afiches.

Los flyers son colocados en edificios públicos provinciales y municipales, escuelas, hospitales, centros de salud, clubes, instituciones religiosas y otros espacios de gran circulación de personas.

“Con esta acción, el Gobierno de San Luis reafirma su compromiso de mantener vigente la búsqueda de Guadalupe y de continuar trabajando de manera articulada con las fuerzas provinciales y federales para obtener información que permita dar con su paradero”, expresa el comunicado.

Quienes tengan datos sobre el caso pueden comunicarse de manera inmediata con la línea gratuita 134, al 911, con la Justicia o con la dependencia policial más cercana. Toda información puede ser de utilidad para avanzar en la búsqueda.

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