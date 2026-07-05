La búsqueda de Gastón Daniel Montenegro tuvo el desenlace más doloroso. El joven de 25 años, que era intensamente buscado desde fines de junio tras desaparecer en la ciudad de Capitán Bermúdez, fue hallado sin vida este sábado en una zona rural de Serodino, en el sur de la provincia de Santa Fe.
Hallaron muerto a Gastón Montenegro en Santa Fe
El joven de 25 años, desaparecido desde el 26 de junio en Capitán Bermúdez, fue encontrado sin vida durante un operativo de rastrillaje en una zona rural de Serodino. La fiscalía espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte, mientras continúa investigando la hipótesis de un presunto secuestro denunciado por su familia.
El cuerpo fue encontrado durante un operativo encabezado por Bomberos Zapadores de Rosario y personal de distintas fuerzas de seguridad.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Luisina Paponi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien aguarda el resultado de la autopsia realizada en el Instituto Médico Legal de Rosario para establecer la mecánica y las causas del fallecimiento.
El hallazgo puso fin a nueve días de búsqueda
El cuerpo de Montenegro fue localizado alrededor de las 10.30 del sábado en un campo ubicado a la vera de la ruta provincial 10, entre las localidades de Serodino y Pueblo Andino, a unos 35 kilómetros de Capitán Bermúdez, ciudad donde había sido visto por última vez.
El hallazgo se produjo durante un amplio rastrillaje realizado por Bomberos Zapadores de Rosario, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), personal policial y la brigada canina. En el operativo también participó Barto, un perro entrenado para la localización de personas, cuya intervención resultó clave para encontrar el cuerpo en una extensa zona rural.
Tras el hallazgo, la fiscal Luisina Paponi se trasladó al lugar junto al gabinete criminalístico de la PDI para supervisar las primeras pericias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde durante la misma jornada se realizó la autopsia ordenada por la Justicia.
Aunque los estudios forenses continuaban al cierre de esta edición, fueron los familiares quienes confirmaron la identidad del joven al reconocer los tatuajes que presentaba el cuerpo. La Fiscalía también confirmó oficialmente que los restos pertenecían a Gastón Montenegro.
El joven permanecía desaparecido desde la noche del 26 de junio. Según relató su madre, Carina Montenegro, había salido de su vivienda, ubicada sobre calle San Salvador al 300 de Capitán Bermúdez.
Un allegado aseguró haberlo visto por última vez al día siguiente cuando caminaba hacia su casa, aunque nunca llegó a destino. Desde entonces no volvió a comunicarse con su familia, lo que motivó la denuncia por averiguación de paradero y el despliegue de una intensa búsqueda.
La hipótesis de un secuestro continúa bajo análisis
Desde el comienzo de la investigación, la familia sostuvo una versión que aún forma parte de las líneas investigativas de la Justicia. Según denunciaron sus allegados, existía una grabación en la que se observaba a dos hombres armados obligando a Gastón Montenegro a subir a un automóvil contra su voluntad.
Esa hipótesis derivó en una investigación que incluyó numerosos procedimientos en distintas localidades del sur santafesino, entre ellas Rosario, Funes, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Los operativos fueron realizados por la Policía de Investigaciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), bajo las órdenes de la fiscal Paponi.
Como resultado de esos allanamientos, la Justicia detuvo a cuatro personas en el marco de una causa paralela vinculada con la comercialización de estupefacientes.
Durante los procedimientos se secuestraron armas de fuego, municiones, marihuana, teléfonos celulares, balanzas de precisión y otros elementos considerados de interés para la investigación. No obstante, hasta el momento las autoridades no confirmaron si esas detenciones guardan una relación directa con la muerte del joven.
Los investigadores trabajan ahora para reconstruir los últimos movimientos de Montenegro y determinar qué ocurrió entre el momento de su desaparición y el hallazgo del cuerpo.
Para ello serán fundamentales los resultados de la autopsia, los análisis periciales realizados en el lugar donde fue encontrado y el estudio de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y demás evidencias recolectadas durante los últimos días.
La fiscalía mantiene bajo reserva varios aspectos del expediente con el objetivo de preservar la investigación. Entre los puntos que todavía deben esclarecerse figuran la causa de la muerte, el tiempo que llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado y la posible participación de terceros.
El caso generó una profunda conmoción en Capitán Bermúdez y otras localidades del cordón industrial santafesino, donde familiares, vecinos y amigos habían impulsado distintas campañas para difundir la búsqueda y reclamar avances en la investigación.
Mientras se esperan los informes forenses definitivos, la Justicia continúa trabajando para determinar si Gastón Montenegro fue víctima de un homicidio y establecer las responsabilidades penales que pudieran surgir de una causa que, por el momento, permanece en pleno desarrollo.