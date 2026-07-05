Se investiga

Hallaron muerto a Gastón Montenegro en Santa Fe

El joven de 25 años, desaparecido desde el 26 de junio en Capitán Bermúdez, fue encontrado sin vida durante un operativo de rastrillaje en una zona rural de Serodino. La fiscalía espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte, mientras continúa investigando la hipótesis de un presunto secuestro denunciado por su familia.