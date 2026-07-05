El Hospital Julio C. Perrando, el principal centro de salud pública de la provincia del Chaco, fue escenario de dos episodios que requirieron la intervención de la Policía durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.
Chaco: detuvieron a un hombre por robar ropa de bebés y madres internadas en el Hospital Perrando
El sospechoso fue identificado mediante las cámaras de seguridad del Hospital Julio C. Perrando, en Resistencia, tras la denuncia de dos pacientes del sector de Maternidad. En la misma noche, la Policía también intervino por disturbios registrados en el acceso al establecimiento.
El hecho de mayor gravedad fue la detención de un hombre de 34 años, acusado de sustraer prendas de vestir y ropa de recién nacidos pertenecientes a dos madres internadas en el área de Maternidad.
Horas antes, efectivos de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria habían demorado a otras dos personas por protagonizar incidentes en el ingreso al establecimiento.
El robo fue descubierto por dos madres internadas
El procedimiento que derivó en la detención del sospechoso comenzó alrededor de las 0.44, cuando personal del Anexo de Maternidad dio aviso a la División Unidad de Seguridad Hospitalaria sobre la desaparición de varias prendas de vestir pertenecientes a dos mujeres que permanecían internadas junto a sus bebés.
De acuerdo con la denuncia, durante la tarde ambas madres habían lavado ropa para sus hijos recién nacidos y algunas prendas personales, entre ellas camperas, que dejaron secándose dentro del sector de internación. Al regresar más tarde comprobaron que la ropa había desaparecido.
Una de las pacientes informó el faltante de una campera inflable de color rojo y varias prendas para bebé, mientras que la otra denunció la sustracción de una campera polar verde. A partir de esos testimonios, el personal policial inició una investigación dentro del propio hospital.
Los agentes revisaron las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores del nosocomio, especialmente las ubicadas en el estacionamiento sobre la calle Olazábal.
El análisis permitió identificar a un hombre que ya era conocido por el personal de seguridad debido a antecedentes por hechos similares ocurridos dentro del predio hospitalario.
Con esa información se montó un operativo cerrojo para impedir que el sospechoso abandonara el establecimiento. Minutos después, fue localizado dentro del hospital y detenido sin que se registraran incidentes.
El hombre, de 34 años, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N.º 13, que ordenó las actuaciones correspondientes para avanzar con la causa.
Hasta el momento de los últimos informes oficiales, las prendas denunciadas como robadas todavía no habían sido recuperadas y la investigación continuaba para determinar si el acusado actuó solo o contó con algún tipo de colaboración.
Disturbios en el ingreso al hospital
El robo no fue el único episodio que obligó a intervenir a la Policía durante esa noche.
Horas antes, alrededor de las 23.50, efectivos que realizaban recorridas preventivas en el sector externo del Triage observaron a varias personas protagonizando un altercado en la vía pública. Según el informe policial, los involucrados intercambiaban insultos y existía riesgo de que la situación derivara en una pelea.
Al advertir la presencia de los uniformados, la mayoría de quienes participaban del disturbio abandonó el lugar. Sin embargo, un joven de 22 años y una mujer de 30 permanecieron en el acceso al hospital con una actitud considerada agresiva por los efectivos.
Siempre de acuerdo con la versión oficial, ambos comenzaron a insultar tanto al personal policial como a las personas que transitaban por el lugar e incluso intentaron agredir físicamente a los agentes, por lo que fueron demorados y trasladados a la dependencia correspondiente para la realización de las actuaciones contravencionales.
Posteriormente intervino el Juzgado de Faltas, que notificó a ambos por una presunta infracción al artículo 60 de la Ley Provincial N.º 850-J, normativa que regula las contravenciones relacionadas con desórdenes en la vía pública. Una vez finalizados los trámites judiciales, recuperaron la libertad.
Los dos procedimientos estuvieron a cargo de la División Unidad de Seguridad Hospitalaria, una dependencia creada para reforzar la prevención y la seguridad dentro del principal hospital público de Resistencia, donde diariamente concurren cientos de pacientes, familiares y trabajadores de la salud.
Hasta el momento, las autoridades del Hospital Perrando no difundieron un comunicado oficial sobre los episodios. En tanto, la investigación por el robo de las prendas continúa abierta y los investigadores analizan nuevas imágenes de las cámaras de vigilancia, además de tomar declaraciones a testigos y personal del establecimiento para intentar recuperar los elementos denunciados.
El caso volvió a poner en agenda la importancia de fortalecer los controles de seguridad en sectores especialmente sensibles de los hospitales públicos, como las áreas de Maternidad y Neonatología, donde permanecen internados recién nacidos y madres que atraviesan el período posterior al parto.
Mientras tanto, será la Fiscalía de Investigación Penal N.º 13 la encargada de determinar las responsabilidades del detenido y avanzar con las medidas judiciales que correspondan.